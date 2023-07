Ein besonderes Konzert in einer besonderen Location

Thees Uhlmann überzeugt auf der Waldbühne Kloster Oesede

Die Sicht auf die Bühne ist in der Waldbühne Kloster Oesede von überall gut. Foto: Marcel Linke

Normalerweise ist die Waldbühne Kloster Oesede nicht als Veranstaltungsstätte für größere Konzerte bekannt. Es gibt hauptsächlichTheateraufführungen auf der Freilichtbühne in dem gleichnamigen Stadtteil von Georgsmarienhütte.Das Ankommen an der Bühne gestaltet sich super familiär und hier wird dann auch klar, dass es insgesamt kein typisches Konzert ist. Vor dem Eingang sind auf dem Gelände des örtlichen Schützenvereins ein Getränke- und ein Essstand aufgestellt. Das Kassenhäuschen für Spätentschlossene, die noch letzte Resttickets haben möchten, steht unscheinbar daneben. Der Eingang auf die Waldbühne, die man hier noch nicht sieht, verläuft auf einem schmalen Weg an der Gaststätte des Schützenvereins vorbei.Und hier möchte man innerhalb einer Stunde 1.200 Menschen durch bekommen, die sich auch alle vor dem Eingang Zeit lassen? Aber es funktioniert. Sowohl die Veranstaltungsstätte in einem Vorort von Osnabrück, als auch der Musiker, bieten kein erhöhtes Gefährdungspotential. Und da es auf der Waldbühne wohl üblich ist, dass die Leute teilweise Picknickdecken mitnehmen und sogar Fremdspeisen sowie -getränke mit reinnehmen dürfen, beschränken sich die Kontrollen dementsprechend nur auf die Tickets.Auch die Anzahlt der Sicherheitsleute vor der Bühne beschränkt sich heute Abend auf zwei Personen.Angekommen auf dem Gelände stellt man fest, dass sich hier der Meister noch persönlich seinen Monitor-Sound abmischt. Thees Uhlmann steht schon seitlich am Mischpult, bevor er aber dann doch vor dem Konzert nochmal hinter der Bühne verschwindet.Das Konzert beginnt dann auch pünktlich um 19:30 Uhr mit "Fünf Jahre nicht gesungen". Schon das zweite Lied "Danke für die Angst" widmet Thees Uhlmann heute Abend allen Kleinstädten, in diesem Fall im Besonderen der Stadt Georgsmarienhütte. Es ist eine Hommage an Stephen King und viele seiner Geschichten spielen ja in den Kleinstädten des us-amerikanischen Bundesstaats Maine.Dass Thees Uhlmann nahezu alles im Publikum mitbekommt beweist er dann überraschenderweise mit seiner folgenden Ansage: "Du weißt, du spielst in einer coolen Band, wenn sogar die Fotografen mitsingen." (Persönliche Anmerkung: Erstens: Danke, zweitens: Bitte). Angesichts der Tatsache, dass zumindestens die Fotografen, die nicht direkt zur Band gehören, ein wenig auf Abstand zur Bühne unterwegs sind (es gibt keinen Graben, dafür eine Rasenfläche vor der Bühne, die man aus Respekt nicht betritt) und sich auch ein wenig munter durch die Blöcke der Waldbühne bewegen, ist das schon eine Kunst zu sehen, dass jemand von denen mitsingt. Übrigens steht mittlerweile die Hälfte des Publikums und sitzt nicht mehr.Sein Adlerauge sollte Thees dann aber auch noch mehrmals unter Beweis stellen.Und spätestens zu "Zugvögel" steht dann auch die andere Hälfte des Publikums und tanzt. Auf die Platzbindung der Tickets wird da auch nicht mehr groß geachtet, sodass einige, die Tickets für die hinteren Reihen haben auch durchaus mal für ein paar Songs nach vorne gehen.Thees Uhlmann ist es allerdings auch wichtig ein paar Worte über Bruce Springsteen zu verlieren. Dieser spielt am selben Abend in Hamburg und als großer Springsteen-Fan, ebenso übrigens auch sein Manager Rainer G. Ott, der heute auch neben der Bühne steht, wundern sich natürlich alle, wieso das Konzert ausgerechnet an diesem Tag nach Georgsmarienhütte gebucht wurde. Die Erklärung ist einfach: "Wenn man Künstler ist, ist es wichtiger selber zu spielen.". Und so musste er dann auch seinem Grand Hotel van Cleef-Buddy Marcus Wiebusch absagen, der am Abend im Volksparkstadion ist und wohl etwas überrascht von der Absage, des Junior-Boss, wie sich Thees im Laufe des Abends selbst bezeichnet, war.Die Setlist ist gut gemischt aus alten, wie neuen Songs. "Was wird aus Hannover" fehlt ebenso wenig, wie "17 Worte", "Lat 53.7 Lon 9.11667" oder "Das Mädchen von Kasse 2". Ein großes Highlight ist der Tomte-Block im Set: "Die Schönheit der Chance", "Ich sang die ganze zeit von dir" und "Schreit den Namen meiner Mutter" werden hintereinander weg gespielt. Und hier kommen dann nochmal Thees Uhlmanns Adleraugen zum Einsatz. Weiter hinten erkennt er einen Fan mit altem Tomte-Shirt und bietet ihm an, dass er sich ein Shirt kostenlos vom Merchstand abholen kann. Super Typ, der Thees!Und rappen kann er auch noch. Naja, fast. Immerhin kann er mittlerweile Caspers Text in "& Jay-Z singt uns ein Lied". Vielleicht hätte ich doch zu ihm auf die Bühne gehen und ihn unterstützen sollen. Immerhin ist er nächstes Jahr wohl auch in der Schüco Arena bei Caspers Auftritt mit dabei. Ob im Publikum oder auf der Bühne wird sich dann wohl zeigen, wobei es würde mich wundern, wenn er nicht auf der Bühne dabei ist.Die wohl wichtigste Ansage macht Thees Uhlmann an diesem Abend allerdings zu "Avicii". In dem Song geht es um den Ausnahme-DJ und ein Stück weit auch um seinen Suizid. Thees Uhlmann hat erklärt, dass es auch hier im Publikum Personen gibt, die während des Konzertes noch Spaß haben und denen es danach schlecht geht. Er forderte speziell diese Leute auf nach dem Konzert noch einen guten Freund anzurufen und darüber zu sprechen. Diese Freunde werden sich geehrt fühlen. Und wenn das Gefühl länger anhält, dann kann man sich auch professionelle Hilfe holen.

Sollte es dir seelisch schlecht gehen, du das Gefühl hast, dich in einer Situation zu befinden, aus der du keinen Ausweg weist, nimm Hilfe an! Sprich mit Freunden! Du bist nicht allein! Und wenn du niemanden in deinem Umfeld hast, mit dem du darüber reden kannst, gibt es immer noch die Möglichkeit, die gute alte Telefonseelsorge (https://www.telefonseelsorge.de) anzurufen (0800-1110111 oder 0800-1110222). Dort erhältst du völlig anonym und kostenfrei Hilfe.

Sollte es jemandem in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis geben, der sich in dieser Richtung auffällig verhält, sprich diese Person an und lass sie nicht allein. Achtet aufeinander und gebt euch gegenseitig Rückhalt. Danke!

Den Abschluss des Hauptsets macht gegen 21 Uhr "Zum Laichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf", der wohl größte Hit von Thees Uhlmann.Die Zugabe leiten die Musiker auf der Bühne mit "Römer am Ende Roms" ein. Danach braucht Thees seine Mundharmonika nicht mehr und verschenkt diese an einen jungen Fan in der ersten Reihe. Schön. Und cooler Typ, der Thees!In den lauwarmen Sommerabend, der bis dahin trocken geblieben ist und nicht zu heiß war entlässt der sehr ruhige Song "Ein Satellit sendet leise".Es war ein besonderes Konzert in einer besonderen Location. Thees Uhlmann konnte man seine Spielfreude ansehen und auch wenn der Platz vor der Bühne, auch mit "nur" 1.200 Konzertbesuchern durch die für Freilichtbühnen üblichen Bänke als Bestuhlung, die großzügigen Gänge zwischen den Blöcken, gefühlt riesig ist, sorgt der Charakter eines Amphitheaters als Aufbau für eine sehr familiäre, intime und auch künstlernahe Atmosphäre. Von überall konnte man gut sehen, der Sound der Spielstätte war fantastisch. Es war rundum ein gelungener Abend.