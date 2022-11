Bad Oeynhausen weltweit

Bernd Begemann spielt in der alten Heimat (naja fast)

Bernd Begemann spielt in Bad Oeynhausen, nahe seiner alten Heimat Bad Salzuflen. Foto: Marcel Linke

Es ist 10 Minuten nach 8. Der Saal der Druckerei Bad Oeynhausen ist heute bestuhlt. Die Konzertbesucher nehmen an Rundtischen Platz. Das eignet sich auch gut alsAblage für Getränke. Bernd Begemann kommt auf die Bühne und spielt erstmal Musik von seinem iPod Classic, zu der er dann singt. Ein iPod Classic, der nicht nur einen Nostalgiefaktor mitbringt, sondern an diesem Abend noch eine große Rolle spielen soll.Nach diesem kleinen Intro holt Bernd Begemann aber nun erstmal seine Gitarren raus und spielt seine eigenen Songs. Da ist natürlich zuerst die Vorstellung wichtig: "Ich stamme aus den Hügeln" ist der erste Song, den Bernd Begemann zum Besten gibt. Und wenn man das auf seine heutige Wahlheimat Hamburg bezieht, dann stammt Bernd Begemann tatsächlich aus den Hügeln. Denn dieses Konzert in Bad Oeynhausen findet nur knapp neben seiner alten Heimat Bad Salzuflen statt.Insgesamt spielt sich Bernd Begemann durch seine komplette Musikhistorie durch. Da sind natürlich auch die bekannten Nummern, wie "Unten am Hafen", "Unoptimiert" oder "Fernsehen mit deiner Schwester" dabei. Aber auch selten gespielte Songs stimmt Bernd Begemann an. Dabei geht er sogar auf Musikwünsche ein, wie "Judith, mach deinen Abschluss", während er andere Musikwünsche zwar annimmt, dann aber doch nicht spielt.Auf der Bühne ist Bernd Begemann ein herrlich erfrischender Typ. Man darf ihn nicht bei allen Dingen ernst nehmen. Na klar, wenn er sagt, dass er sich freut in Bad Oeynhausen zu sein, weil er sonst in Ostwestfalen-Lippe immer nach Bielefeld oder Paderborn eingeladen wird, dann meint er das schon ernst. Die Kurbäder im Norden von Ostwestfalen-Lippe halten halt auch ein wenig zusammen. Andere Dinge sollte man dann aber nicht ernst nehmen, wie wenn Bernd Begemann beispielsweise fest überzeug davon aus, auf dem Bad Oeynhausener Swinger-Treff zu spielen, sich seine Brusthaar weg rubbelt und glücklicherweise vor die erste Reihe pustet. Das ist dann aber auch für uns hart an der Grenze. Die meiste Zeit fordert der Entertainer allerdings dazu auf, die doch sehr eingängigen Refrains seiner Songs mitzusingen und fragt dann auch mal entrüstet: "Ihr seid zwei Jahre nicht mehr auf Konzerten gewesen und das ist alles?". Nein, das ist tatsächlich nicht alles und es geht sogar lauter.Zumindestens nach einer 15-minütigen Zigarettenpause, die Bernd Begemann nutzt, um eine gerissene Saite auf seiner Gitarre neu aufzuziehen.Zurück kommt er mit einem Wunsch, den er über das Internet erhalten hat: "Bad Oeynhausen weltweit", im Original eigentlich "Bad Salzuflen weltweit", aber der Unterschied ist ja im Reimelexikon nur marginal.Und auch in der zweiten Hälfte des Konzerts darf man sich auf die Begemann-Garantie verlassen, die einfach eine gute Show verspricht. Zwischendurch wechselt Bernd Begemann dann sogar die Instrumente komplett zu etwas, was aus Blech ist und von was anderem blechernen geschlagen wird. Undefinierbares, krach machendes Instrument. Aber zu "Dein Ex spielt verrückt" passt es.Und so kommt es, dass es so aussieht, als ob sich Bernd Begemann nach drei Stunden inklusive Zugabe verabschieden will. So ganz kann er sich der Bühne aber doch nicht entreißen und stellt seinen iPod nochmal an, um einige Coversongs zu singen, mit dem All-Time-Favorite "Sweet Caroline" von Neil Diamond. Und irgendwie passt es, als alle nochmal laut und inbrünstig mitsingen.Es ist halb 11 als Bernd Begemann endgültig von der Bühne geht. Das war ein langer, aber kurzweiliger Abend, sowohl für das Publikum, als auch für den Bad Salzufler Musiker, der inklusive der Raucher- und Getränkepause 3 Stunden und 5 Minuten netto gespielt hat.