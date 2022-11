Kraftklub in Lingen

Über zwei Stunden Randale

Kraftklub gehen auf Tuchfühlung mit dem Publikum. Foto: Marcel Linke

Pünktlich um 8 Uhr geht Felix Kummer, Frontmann von Kraftklub, auf die Bühne der ausverkauften Emsland Arena in Lingen. Über 4.500 Besucher sind heute gekommen, um die Chemnizer live zu sehen. Doch erstmal kündigt Felix, der unter dem Namen Kummer mittlerweile auch als Solomusiker bekannt ist, eine neue Chemnizer Band an: PowerPlush. Er betont, dass es Kraftklub wichtig ist, Newcomer als Vorgruppen die Chance zu geben sich vor einem großen Publikum zu präsentieren. Immerhin haben Kraftklub sich so auch ein größeres Publikum erspielen können und waren so auch in der Vergangenheit am selben Ort Vorgruppe von Fettes Brot.Power Plush können dann in der halben Stunde, die sie spielen dürfen, auch tatsächlich überzeugen. Die Band besteht aus drei Frauen an den Gitarren und Bass sowie Gesang und einem Schlagzeuger. Gemeinsam macht das Quartett wahren englischsprachigen Wohlfühl-Indie-Pop. Locker, leicht, halt ein bisschen plüschig. Und dabei achten sie auch auf das Publikum, wo sich anscheinend jemand verletzt hat und nun erstmal raus muss aus der Menge. Extra hierfür unterbrechen sie ihr Konzert kurz, obwohl sie ohnehin mit 30 Minuten nur wenig Zeit haben. Das ist tatsächlich schon sehr professionell, wenn man bedenkt, wie viel man als Musiker überhaupt vom Publikum sieht, bei den Scheinwerfern, mit denen man von vorne geblendet wird.Leider geht dann auch das Konzert von Power Plush viel zu schnell zu Ende. Schon nach 25 Minuten müssen sie ihr letztes Lied ankündigen. Hier sollte man aber definitiv noch ein Auge drauf haben und auch im Nachhinein noch rein hören. Das könnte was werden.Nach dem Auftritt von Power Plush muss nicht lange gewartet werden bis Kraftklub auf die Bühne gehen. Bereits um 5 vor 9 geht in der Halle das Licht aus, hinter einem Vorhang geht Licht an, dieser hebt sich und zu den Klängen von "So schön" wird es erstmal ziemlich neblig. Bereits der zweite Song ist dann schon eine der der neuen Singles. "Fahr mit mir (4x4)" haben Kraftklub zusammen mit Tokio Hotel aufgenommen. Den Gesangspart von Bill Kaulitz übernimmt bei Kraftklub auf Konzerten Gitarrist Karl Schumann. Und jetzt ist auch klar, es wird ein heißes Konzert. Das Publikum ist überwiegend in den 20er und 30ern. Die Band ist gut gelaunt und Felix Kummer strahlt nicht nur eine Menge Energie aus, sondern scheint auch eine Menge Spaß zu haben.Früh gibt er auch die Regeln für den Abend an. Wenn jemand umfällt, muss die Person natürlich wieder hochgezogen werden. Und auch im Mosh- und Circle Pit sollen sich alle wohlfühlen. Egoisten, die nur Krawall beim pogen machen wollen, werden rausgeschmissen. Daran halten sich übrigens alle am Abend, so dass das Konzert einfach eine super Party wird und sogar schon früh das erste Konfetti verschossen wird.Songs des aktuellen Albums wechseln sich dabei gut mit älteren Klassikern ab. Teilweise entstehen dabei auch gelungene thematische Mischungen, wenn auf "Unsere Fans" das neue Lied "Teil dieser Band" folgt. In erstem Song gibt die Band ironisch den Vorwurf an die eigenen Fans zurück, dass man nun Mainstream ist und seine Ideale verraten hat. Im zweiten Song rechnen Kraftklub mit ihrem eigenen Erfolg ab und dass vieles von dem, was sie dahin gebracht hat, wo sie jetzt sind, auch Glück war.Wo neue Songs hinzu kommen, müssen aber auch alte weg fallen. Und da sich die Band bei manchen Songs nicht entscheiden kann, haben sie diese Entscheidung auf ein Glücksrad verlagert, welches natürlich von keinem der Musiker gedreht werden darf, sondern vom Publikum stellvertreten durch die Konzertbesuchering Rieke gedreht werden muss. Die Auswahl des Rades: Scheissindiedisko, Irgendeine Nummer, einen Coversong (Koversong) oder eine Zigarettenpause für die Band. Das Publikum würde sich Scheissindiedisko wünschen, Rieke übrigens auch. Die gibt es aber nicht. Eine Zigarettenpause gibt es dafür für die Band nicht. Diese müssen weiter heizen mit "Irgendeine Nummer".Und auch ein Wiedersehen gibt es: Zu "Kein Gott, kein Staat, nur du" kommen Power Plush zurück auf die Bühne bevor sich Kraftklub von der Bühne in das Publikum begeben, um dort, nur angestrahlt von den Lichtern der Smartphones "Kein Liebeslied" zu performen.Mit "Schüsse in die Luft" und Felix Kummers Ansage zu "Randale" wird es nochmal politisch. Der Frontmann der Band macht nochmal deutlich, dass sich Kraftklub gegen Pegida und AfD stellen. Er macht auch deutlich, dass es aber auch wichtige Demos gibt, womit er Fridays for Future meint. Die Band steht hinter den Fridays for Future-Demonstranten und er betont, dass die Jugendlichen "jedes Recht dazu haben sauer und wütend zu sein".Auch während des Songs "Randale" werden mit Regenbogenflaggen entsprechende Statements für Toleranz und gegen Diskriminierung geschwenkt. Und Felix Kummer gibt sich begeistert vom Publikum, denn dieses ist noch kein Radiopublikum, obwohl so viele Leute da sind. "Randale" ist bisher nur live gespielt worden und auf dem Live-Album der Band mit gleichnamigem Titel erschienen.Mit "Chemie Chemie Ya" gehen Kraftklub dann nach zwei Stunden Spielzeit in die Zugabenpause. Zurück kommen sie mit "Blaues Licht" und "Ein Song reicht" vom aktuellen Kargo-Album. Zum Abschluss darf dann die erfolgreichste Single der Band "Songs für Liam" nicht fehlen. Und Konfetti wird hier auch nochmal verschossen. Hinaus begleitet wird das Publikum dann passenderweise zu den Klängen von Oasis "Champagne Supernova".Seit Corona ist es die erste große Kraftklub-Tour. Tatsächlich sogar seit 2018. Wenn man bedenkt, was für einen Output die Band im vergangenen Jahrzehnt hatte und wie sich Kraftklub den Arsch abgetourt haben, ist es umso verständlicher wie viel Spielfreude die Band hatte. Auch die Fannähe bei ihrem Abstecher ins Publikum haben Kraftklub sichtlich genossen. Da bleibt zu hoffen, dass die nächste große Hallentour nicht nochmal vier Jahre auf sich warten lässt. Immerhin sind Kraftklub nächstes Jahr erstmal für Festivals gebucht und spielen ihr eigenes Wuhlheide-Solokonzert.