Petrus hatte Erbarmen mit Osnabrooklyn

Das Schlossgarten Open Air 2022 bleibt trocken

Das Schlossgarten Open Air konnte dieses Jahr mit den zwei großartigen Acts Bosse und Clueso an einem Abend überzeugen. Foto: Marcel Linke

Über 10.000 Besucher werden heute erwartet. Das Gelände des Schlossgartens füllt sich gemächlich und während des Auftritts von Luna, die um 18:10 Uhr die Bühne betritt

strömen immer noch etliche Menschen durch die Eingänge um die Wiese voll zu machen. Bekannt geworden ist Luna über TikTok, auf dem sie den Song "Verlierer", der heute nicht fehlen darf, veröffentlicht hat und so auch andere bekannte Musiker auf sich aufmerksam machte. Gerade einmal 20 Jahre ist Luna alt. Auf der großen Bühne wirkt sie zwar noch etwas schüchtern, erzählt aber zwischen ihren Songs, wie sich ihre Karriere entwickelt hat. Wichtig ist ihr auch die Zusammenarbeit mit Lea mit der sie den Song "Küsse wie Gift" zusammen aufgenommen hat. Und natürlich darf auch dieses Lied nicht fehlen.

Für den Opener des Festivals darf Luna heute 45 Minuten lang spielen. Diese werden voll ausgenutzt. Immerhin befinden sich unter den Leuten, die jetzt schon auf dem Gelände sind auch etliche Fans von ihr, die ihr voll an den Lippen hängen und auch die Texte auswendig können.



Richtig voll wird es dann allerdings bei Bosse gegen 19:30 Uhr und tatsächlich kann man sagen, dass es heute Abend quasi eine Doppel-Headliner-Show gibt. Mit "Alles ist jetzt" beginnt der sympathische Braunschweiger sein Konzert. Vom ersten Moment an singt das gesamte Publikum, und viele strömen nicht mehr auf den Platz, also sind die ca. 10.000 Besucher schon da, bei Bosses Songs mit und tanzt zu seinen sehr tanzbaren Nummern. "Du federst" kostet Bosse dann voll aus und erst Recht seine Band, die schon zu früher Zeit komplett vorgestellt wird und zahlreiche Soli einbringen darf. Es sind alles absolute Profis und Virtuosen an ihren Instrumenten, die bei Bosse teilweise schon seit sehr langer Zeit in der Backing Band sind. Fehlen dürfen natürlich Thorsten Sala an der Gitarre, Theofilos Fotiadis am Bass und Chris Heiny am Schlagzeug nicht.

Üblich für Bosse ist übrigens, dass er auch trotz der abekühlten Außenverhältnisse schwitzt wie sonstwas. Daraus macht er aber auch zu Anfang keinen Hehl, macht er nie! Wie ein Derwisch tanzt er über die Bühne und gibt eine perfekte Mischung aus Klassikern, wie "So oder so" und neuen Liedern, wie "Der letzte Tanz" oder "Vater". Selten nimmt Bosse übrigens selbst ein Instrument in die Hand. Zu "Hallo Hometown" hängt sich der Musiker, der mittlerweile fast nur noch singt auf der Bühne, aber eine Gitarre um.

"Schönste Zeit" markiert dann, wie so oft auf Bosses Konzerten den Höhepunkt. Das gesamte Publikum singt mit und auch die kleine Lia, die auf auf dem Zaun des Bühnengrabens sitzen darf bekommt ihren Auftritt. Bosse kommt zu ihr runter und lässt sie die erste Strophe des Lieds singen.

Für einen Song bleibt danach sogar noch Zeit. "Frankfurt / Oder" markiert den Abschluss zu dem dann auch Herr Spiegelei, den man in der Vergangenheit schon von anderen Bosse-Konzerten kennt, auf die Bühne kommt und ein schnelles Solo auf einer Tom trommelt. 90 Minuten konnte Bosse spielen. Auf Einzelkonzerten von ihm wäre das sogar fast ein ganzes Set gewesen. Hier übrigens ohne Zugabenpause.



Pünktlich um 21:30 Uhr betritt Clueso dann als krönender Abschluss des Abends die Bühne. Er begrüßt Osnabrück als Osnabrooklyn. Anders als Bosse stellt Clueso seine Band dann aber erst gegen Ende vor. Vorher gibt es viel Musik zu hören. Mit "37 Grad im Paradies" und "Flugmodus" spielt Clueso Songs von seinem neuen Album. Ansonsten aber auch viele alte Lieder wie "Keinen Zentimeter" oder "Neuanfang".

Das Lied "Heimatstadt" widmet Clueso dieses Mal den Osnabrückern und spielt es solo mit Gitarre in der Hand. Aber auch von den Zusammenarbeiten mit anderen Musikern erzählt Clueso. Von SDP hat er dieses Jahr beim Tauschkonzert auf VOX "Tanz aus der Reihe!" gecovert. Interessant wird es, als er von Udo Lindenberg erzählt. Ein Musiker, den er vorher nur von den Plattencovern seines Vaters kannte. Mit ihm ist er vor über 10 Jahren dann durch Hamburgs Plattenläden gegangen und hat immer innegehalten, wenn er sich im Plattenregal entdeckt hat. Entstanden ist da mittlerweile auf dem aktuellsten Album der Song "Sag mir was du willst". Cluesos Vater, Clueso war übrigens in der Schule Problemkind, sein Opa meinte, dass er eine Gitarre benötigt und dann etwas aus ihm wird, ist als Udo Lindenberg-Fan übrigens Stolz auf den Sohn und darauf, dass Clueso mit seinem Einsatz bei Udo Lindenbergs Unplugged-Konzert dafür gesorgt hat, dass "Cello" die bisher erfolgreichste Single des Hamburger Musikers mit dem Hut als Markenzeichen ist. Auch der Song darf natürlich nicht fehlen im Set. Weiter geht es mit den Kooperationen. Clueso ist beim Fanta 4-Label Four Music unter Vertrag, die am Samstag hätten spielen sollen, nach einer Verletzung von Smudo ihren Auftritt allerdings verschieben müssen. Mit "Zusammen" gipfelte diese geschäftliche Beziehung nun auch in einer künstlerischen Zusammenarbeit. Auch den Song spielt Clueso und nimmt damit vorweg, was am Samstag noch hätte passieren sollen.

Seinen Hit "Chicago" behält sich Clueso für den Schluss vor. 90 Minuten gespielt und er sowie die Band gehen in die Zugabenpause.

Ein wenig Zeit ist noch übrig und so kommen Clueso und seine Band nochmal für "Freidrehen" und einem SDP-Cover "Die schönsten Tage" zurück auf die Bühne.



Der Freitag Abend ist ein schöner Auftakt (und dann leider das zu frühe Ende) in das Schlossgarten Open Air 2022 gewesen. Mit Clueso und Bosse sind zwei Musiker gebucht worden, die sich sehr gut ergänzen und auch einen großen Schnitt unter ihren Fans haben. Das tat dem Kartenvorverkauf wohl auch sehr gut, auch wenn während und auch nach der Pandemie wenig weitere Tickets verkauft worden sind. Das Bild hat man aber aktuell fast überall in der Branche.

Und auch Musiker, die ich persönlich sehr zu schätzen weiß und schon etliche Male live gesehen habe, schaffen es dann auch beim xten Mal mich noch zu überraschen. Von allen Clueso-Konzerten, die ich bisher gesehen habe und da waren Konzerte, wie das 1LIVE Radiokonzert in der Hechelei in Bielefeld dabei vor gerade mal 400 Menschen, war der Auftritt beim diesjährigen Schlossgarten Open Air der energiegeladenste und stimmungsvollste Auftritt des Erfurters.



Für das nächste Jahr ist übrigens bereits Cro gebucht worden. Am 19.08.2023 kommt er in den Osnabrücker Schlossgarten. Tickets für den Rapper mit der Pandamaske gibt es für 62,80 Euro auf Eventim.