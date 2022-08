Nach langer Pause auf Tour

The Gaslight Anthem bringen Bremen zum Schwitzen

The Gaslight Anthem haben ihre Welttournee mit einer handvoll Konzerten in Deutschland gestartet. Foto: Marcel Linke

Das Pier 2 ist, wie ich finde, die am schönsten gelegene Konzertlocation Deutschlands. Nach einem Kettcar-Konzert Anfang 2019 ist es mein zweiter Besuch in dem Club, der neben dem Einkaufszentrum Waterfront direkt an der Weser in Bremen liegt und während des Wartens auf Einlass einen guten Blick in Teile des Hafengebiets gibt.Bei den hohen Temperaturen der letzten Tage begebe ich mich aber noch nicht direkt in das Pier 2. Ich genieße lieber noch etwas den Blick über die Weser und mache mich erst eine viertel Stunde bevor Chris Farren spielen sollte hinein in die Halle, die doch eher Saunatemperaturen hat. Pünktlich um 8 beginnt der sympathische Solomusiker, der durch sein Konzert mit einer Powerpoint-Präsentation führt. E-Gitarre und Gesang spielt er selber, andere Instrumente kommen bei ihm von Band.Und auch die Präsentation hat es in sich. Extra für Bremen gab es eine Folie, die das Publikum als das Beste der Tour bezeichnet. Doch Moment, was waren denn das für Folien, die vorher mit Städtenamen wie München oder Berlin aufgeploppt sind? Humor hat Chris Farren. Sein Set macht Spaß.Der große Umbau beginnt. Eigentlich sollte jetzt Betterov auftreten. Aus Krankheitsgründen musste er jedoch für den heutigen Abend absagen, sodass um viertel nach 9 direkt The Gaslight Anthem auf die Bühne gehen. Mit "Have Mercy" von ihrem aktuellen, aber auch schon einige Jahre altem Album "Get Hurt" macht den Start in das Konzert. Anders als noch zur letzten Tour 2018 werden dieses Mal wieder Songs querbeet von allen Alben gespielt. Die 2018er Tour stand unter dem Motto "10 Years of The 59' Sound", bei der dann das Album, welches die Band The Gaslight Anthem so legendär macht, in Gänze und in Reihenfolge gespielt wurde. Natürlich dürfen aber auch Songs von diesem Album nicht fehlen und so schließt sich "Great Expectations" an.Frontmann Brian Fallon, der ja neben The Gaslight Anthem auch durchaus solo auf Tour ist, freut sich, endlich wieder Konzerte vor voll besetzten Hallen spielen zu können. Die letzten zwei Jahre haben sich für ihn angefühlt wie The Walking Dead. Seit 2018 ist es, abgesehen von einem Überraschungsskonzert im Juni in ihrer Heimat New Jersey, für The Gaslight Anthem das erste Mal, dass sie wieder auf Tour sind. Ausgerechnet in Deutschland beginnen sie. Man muss allerdings auch sagen, dass The Gaslight Anthem hier neben den USA und Groß-Britannien vermutlich auch eine ihrer größten Fangemeinden haben.Die Band hat ein Repertoire von schnellen Nummern, die stilistisch klar aus dem Punkrock kommen, aber auch langsameren, eher poppigen Songs. So wechseln sich Songs, zu denen man pogen kann, wie "We Came to Dance" vom Debütalbum "Sink or Swim" gut ab mit Liedern, wie "Underneath the Ground" oder "Sweet Morphine", die doch eher aus dem ruhigeren Stadionrock kommen könnten. Brian Fallon unterstreicht dies mit einem "Scar Tissue"-Coverpart in "Sweet Morphine". Die Mischung ist gerade bei der Hitze in der Halle gut, so bekommt das Publikum immer wieder eine Verschnaufpause. Die Getränkestände sind heute neben dem Blick auf die Bühne wohl das Beliebteste im Pier 2.Insgesamt überwiegen die Songs der beiden aktuelleren Alben "Get Hurt" und "Handwritten", sodass bis auf wenige Uptempo-Nummern, wie "Howl", "Boomboxes and Dictionaries" sowie "45" die Show dann doch eher ruhig ausfällt. Mit "Blue Jeans & White T-Shirts" hat sich sogar eine echte Ballade von der "Señor and the Queen"-EP ins Set geschlichen. Mir ist das ganz Recht. In der Sauna die das Pier 2 dieses Mal ist, schwitze ich schon im Stillstand. Mir ist es schleierhaft, wie es einige Besucher schaffen zu pogen oder das komplette Konzert über zu tanzen oder sogar Sportmoves mit hohen Sprüngen zu vollziehen. Aber vielleicht bin ich auch deswegen lieber (Unter-)Wassersportler. Da ist die wärmeabführende Klimaanlage immer integriert.Das Konzert nähert sich nun dem Ende. 90 Minuten haben The Gaslight Anthem gespielt, als "The '59 Sound" erklingt. Mitsingen- und Mitpogen-Faktor integriert. Als ob der Gig gar nicht enden soll, und The Gaslight Anthem sind dafür bekannt einfach durchzuspielen und das Ding mit der Zugabe nicht zu machen, spielt Brian for dem letzten Refrain über mehrere Minuten ein E-Gitarren-Solo, dass bei einer Band, die ursprünglich mal aus dem Punkrock kommt, seinesgleichen sucht.The Gaslight Anthem sind musikalisch erwachsener geworden, als sie es noch vor der Pandemie waren. Vom ursprünglichen Punkrock hat sich die Band ohnehin über Jahre weg entwickelt zu einer Rockband, die mit ihrer Musik theoretisch auch Stadien füllen könnte. Man darf auf das angekündigte Album gespannt sein, an dem The Gaslight Anthem aktuell arbeiten.