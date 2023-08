Wo der Skisport zuhause ist

Peter Fox spielt beim Willingen Open Air

Peter Fox brachte das Publikum trotz des Regens zum Kochen. Foto: Marcel Linke

Im Sommer sind hier idyllische Landschaften. Die Kühe muhen. Es gibt Berge, Felder und Wälder. Mitten aus diesen erhebt sich jedoch eineriesige Bühne mit Absperrungen, Food Trucks und Getränkeständen. Hier werden trotz angekündigtem Regen gleich über 20.000 Menschen stehen. Um 17 Uhr ist Einlass. Geplantermaßen drei Stunden später wird mit Ätna die Support-Band von Peter Fox auf die Bühne gehen. Sängerin Inéz Schaefer unterstützt Peter Fox schon auf der Single "Zukunft Pink".Recht pünktlich zu Ätnas Auftritt öffnet der Himmel seine Pforten. Dennoch schaffen sie es ein wenig dem Publikum mit Elektro-Pop-Klängen einzuheizen. Das passt auch zu Peter Fox neuem Album, welches selber teils sehr elektronische Klänge in den Musikspuren hat.Nach Ätna dauert es noch einmal knapp eine Stunde bis Peter Fox auf die Bühne kommt. Pünktlich um 21:15 Uhr senkt sich der Vorhang, die Band betritt die Bühne, im Bühnenhintergrund tanzen die Leute auf einem Balkon und "Vergessen wie" beginnt. Schon zu Anfang wird klar, dass das Konzert sehr "Love Songs"-lastig wird. Mit "Ein Auge blau", "Weisse Fahnen" und "Disney" kommen auch die nächsten Stücke von Peter Fox neuem Album.Immer wieder kommentiert Peter Fox den Regen, der ja insgesamt gerade Thema in der ganzen deutschen Veranstaltungsbranche (Wacken) und darüber hinaus ist. Der Regen ist allerdings glücklicherweise mittlerweile etwas abgeebbt. Es nieselt nur noch leicht und hört sogar ganz auf.Und natürlich dürfen allerdings auch die alten Hits von Peter Fox nicht fehlen. So werden auch "Kopf verloren" und "Schwarz zu blau" gespielt.Selbst Seeed-Songs werden gespielt. Zu "Ticket" verließen sowohl Peter Fox als auch sein Mitrapper Benji Asare die Bühne in Richtung Publikum, um dort einigen Fans in der ersten Reihe einen Traum zu erfüllen. Sie durften auf die Bühne, darunter ein Junge mit Mutter, welcher ein Schild gebastelt hat: "Peter Fox. Du bist mein erstes Konzert.". Schöne Geste vom Berliner Stadtaffen.Der Peter Fox-Klassiker "Schüttel deinen Speck" wird noch für einen kurzen Medley-Abriss genutzt mit einigen Songs aus der "Stadtaffe"-Ära.Dann kommt mit "Zukunft Pink" noch einmal Inéz Schaefer auf die Bühne, um den Refrain zu singen. Und auch das Publikum kriegt seinen Part: "Elon Musik. Fick dein Marsprojekt! Scheißkalt und arschweit weg. Hab Brandenburg entdeckt, Bianchi-Bikes, Future Flex." wird aus vollen Kehlen mitgesungen. Den Unternehmer, der Twitter in X umbenannt hat, mag man hier nicht so.Nach einer kurzen Zugabenpause gibt es dann noch einmal Klassiker zu hören. "Alles neu" muss noch gespielt werden. "Haus am See" bekommt das Publikum dann sogar in einer langsamen Acoustic-Version zu hören.Nach 90 Minuten Spielzeit ist es dann auch schon viel zu schnell vorbei. Hier hätte man sich gewünscht, wenn das Konzert noch eine halbe Stunde länger gedauert hätte und mehr Songs vom ersten Album "Stadtaffe" komplett ausgespielt worden wären. Vielleicht eine vierte Stunde eher auf die Bühne und eine viertel Stunde nach hinten dann noch länger spielen. Das wäre super gewesen. Nach dem Konzert beginnt der Abreisestau. Die Fans werden nach einer tollen Show in die Nacht entlassen.