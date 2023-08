Verregnete Parklichter 2023

Zu Clueso war es dann trocken

Auf der Bühne nimmt Clueso sogar an Videocalls teil von Konzertbesuchern, die ihre Liebsten so auf das Konzert mitnehmen. Foto: Marcel Linke

Zu Beginn war es ja auch noch trocken, alsden diesjährigen Konzertfreitag bei den Parklichtern eröffneten. Normalerweise als Trio unterwegs treten Weitmeer heute ohne Schlagzeuger an. Der Hintergrund: Die Band kommt eigentlich aus Leipzig. Die beiden angereistenMusiker sind Oerlinghauser, welches nah an Bielefeld und damit in der Region liegt. Weitmeer spielen sehr tanzbaren Indie-Pop. Es ist ein verträumter und verspielter Sound, der ihre Musik ausmacht. Und ja, wie in der Bandbio beschrieben, erinnert das tatsächlich ein wenig an The 1975.Mit gerade mal 22 Jahren istwohl eine der jüngsten Musikerinnen, die bei den Parklichtern gespielt haben. Getoppt vielleicht noch von Loi, die nach ihrer Performance noch spielen wird. Musikalisch ist das, was Paula Carolina da mit ihrer Band abliefert, sehr rockig. Sehr eingängig, teilweise Ohrwurm-verdächtig. Textlich trifft sie genau ihre Altersgenossen auf dem Festival, die Paula Carolina abfeiern. Und vermutlich ist legt Paula Carolina dieses Jahr den Grundstein für eine erfolgreiche Karriere im Musikbusiness. Am Tag nach den Parklichtern spielte sie im Vorprogramm von Kraftklub auf der Wuhlheide Berlin.Zum Auftritt vonsetzte dann der Regen ein. Loi hat einen TikTok-Kanal, ist 20 Jahre alt und ist durch eine Coverversion von The Weeknds "Blinding Lights" bekannt geworden. Leider setzte dann aber auch pünktlich zu ihrem Auftritt starker Regen ein. Die Reihen im Publikum lichteten sich merklich und viele suchten sich irgendwo einen Unterstand. Das, während Loi auf der Bühne allerdings dennoch eine tolle Show geboten hat.Sehr voll wurde es im Anschluss zu. Und ab hier blieb der Abend dann auch trocken. Montez ist Bielefelder Rapper und damit in Bad Oeynhausen quasi noch Lokalmatador. Außerdem geht Montez gerade ab durch die Decke. Das liegt nicht zuletzt an seiner Teilnahme in der VOX-Sendung "Sing meinen Song". Den wohl bekanntesten Montez-Song "Auf & ab" coverte hier Clueso. Und natürlich darf das Lied im Set von Montez dann auch nicht fehlen. Auch wenn sich viele Leute gewünscht haben, dass Clueso auf die Bühne kommt. Das ist nicht passiert.Es dauert nach dem Auftritt von Montez nicht lange bis die Umbaupause fürabgeschlossen ist. Tatsächlich wechselt auch nochmal das Publikum ein wenig durch. Gefühlt lichten sich die Reihen sogar ein wenig. Auf die Bühne kommt er mit "Achterbahn" und spielt danach recht viele Hits, wie "Neuanfang" oder "Keinen Zentimeter". Es ist acht Jahre her, dass Clueso schonmal bei den Parklichtern als Headliner aufgetreten ist. Er kommt gerne wieder in den Kurpark und sagt, dass er die Location hier mag. Wer tatsächlich dann auch wieder kommt ist Montez. Clueso spielt "Auf & ab" von Montez in seiner Version und wo dieser schonmal im Kurpark ist, kann er dann auch direkt mit auf die Bühne kommen.Auch andere Coversongs spielt Clueso. "Cello" von Udo Lindenberg, welches er mit ihm für Udos Unplugged-Album aufgenommen hat, "Wenn ein Mensch lebt" von den Puhdys und die Kooperation "Zusammen", die Clueso mit den Fantastischen Vier aufgenommen hat. Hier hat er übrigens sofort ja gesagt, als er gefragt worden ist ohne vorher einmal die Idee für den Song zu hören. Mit seinen Label-Chefs wollte er selber schon immer mal was aufnehmen, hat sich jedoch selbst nie getraut zu fragen.Nach fast zwei Stunden Konzert geht dieses rapide in Richtung Ende und Zugabenpause. Aus dieser kommt Clueso wieder und spielt Gitarre zu "Pizzaschachteln". Den Abschluss des etwas verregneten Tages machte dann "Chicago".Trotz des Regens hat es wohl allen vor Ort Spaß gemacht. Und immerhin hat das Wetter dann ja während der Konzerte der beiden Headliner gut gehalten.