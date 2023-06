Hitzeschlacht am Hawerkamp

Das Vainstream 2023 überzeugt mit Top-Line-Up

17.500 Besucher sorgten für ein ausverkauftes Vainstream Festival 2023. Viele wollten die Donots sehen. Foto: Marcel Linke

Kurz vor dem Festivalwochenende kann das Vainstream seinen Ausverkauf melden! Und das bedeutet beim Vainstream, dass es voll wird. Wohin man sieht Menschen. Dank neuer Konzepte fühlt es sich allerdings nicht mehr ganz so eng an, wie in den vergangen Jahren. Dazu tragen unter anderem eine dritte Open-Air-Bühne auf dem Parkplatz

direkt vor der Halle Münsterland bei als auch die mittlerweile etablierte Chill-Out-Area am Coconut Beach.

Eine weitere Chill-Out-Area gibt es beim Übergang zur dritten Open-Air-Bühne in einer der Messehallen des Geländes. Das bringt nicht nur Schatten, sondern sogar eine kühlende Lüftungsanlage.

Die Veranstalter haben sich in den letzten Jahren wirklich einiges überlegt, um den Besuch des Festivals so angenehm wie möglich zu gestalten.



Beim Eintreffen gegen Mittag auf dem Gelände sind die umliegenden Parkplätze schon fast voll. Unglaublich, wie viele Menschen schon hier sind und dies trotz der sengenden Sonne. Die erste Band für mich ist dann Anti-Flag (Fotos). Das letzte Mal, dass ich die Band gesehen habe ist fast 10 Jahre her. Man sieht ihnen schon an, dass sie älter geworden sind. Dennoch sind sie immer noch so beweglich wie vorher. Gerade Chris #2 führt am Bass wie gewohnt die wildesten Sprünge aus. Auch von der musikalischen Energie haben Anti-Flag über die Jahre nichts eingebüßt. Sie machen immer noch Druck und das tatsächlich auch politisch. Schon allein der Opener "Die for the Government" gibt hier die Marschrichtung vor, aber auch "The Press Corpse" oder "Hate Conquers All". In dem kurzen Mittagsset darf man sich dann auch auf ein Medley aus "Should I Stay or Should I Go", "God Save the Queen", "Rise Above", "Fall Back Down", "If The Kids Are United", "She" und "Blitzkrieg Bop" freuen bevor zu einer der aktuellen Singles "Victory Or Death" nicht Campino, mit dem sie den Song aufgenommen haben, sondern Ingo von den Donots auf die Bühne stürmt.



Ich gönne mir eine Pause, bei der Hitze nicht so falsch, um etwas zu trinken. Weiter geht es zu Team Scheisse (Fotos) auf die dritte Open Air Bühne. Das Konzept einer dritten Open Air Bühne gab es schonmal. Diese stand damals allerdings noch auf dem Hauptbühnengelände und hat dieses dadurch ziemlich eng gemacht. Außerdem konnte diese Bühne nur abwechselnd zu der Doppelbühne bespielt werden, welches dann auch nur als Unterbrechung da war, um vor den Hauptbühnen etwas Druck raus zu nehmen. Und so eng, wie einem das Gelände zwar manchmal vorkommt. Richtig Druck gibt es vorne nicht zwingend. Wer die Bands gut sehen möchte und vorne stehen möchte, kann dies an den Seiten ziemlich gut. Aber zurück zu Team Scheisse. Sie gelten aktuell als immer noch heißer Geheimtipp in der Punkrockszene. Sänger Timo Warkus stellt zu Anfang die Regeln von gegenseitigem Respekt klar, dass niemand der nicht pogen möchte dazu gezwungen wird, dass alle ihre Oberteile anbehalten und niemand belästigt wird. Respekt für dieses Statement. Das macht die Band von Anfang an sympatisch. Und tatsächlich hat auch eine Band, die vor drei Jahren erst ihr Debütalbum veröffentlicht hat, schon ihre Hits und Fans. "Karstadtdetektiv" und "Vorgesetzter" gehören dazu. "Vorratskammer" sticht als Parodie auf Wir sind Heldens "Denkmal" hervor. Auf der dritten Open Air Bühne ist es übrigens richtig voll zu Team Scheisse. Die hätte man wohl auch auf die Hauptbühnen buchen können, aber so hat man auch Zugpferde auf dem Gelände dort und insgesamt eine gute Entzerrung der Besuchermassen.



Zurück an den Hauptbühnen schaue ich mir noch ein wenig Restkonzert von Fever 333 an und komme gerade richtig als die "Song 2" von Blur covern. Eins kann man bei der Band sagen. Die gehen echt ab. Kein Wunder, wieso Fever 333 nun schon zum zweiten Jahr in Folge auf dem Vainstream gebucht sind.

Danach übernehmen dann Frank Turner & The Sleeping Souls (Fotos). Und irgendwie, lieber Frank, ist das ja auch ein kleiner Rückschritt. Wo du letztes Jahr deine Ansagen noch auswendig auf Deutsch gelernt hast, liest du sie dieses Jahr auf Deutsch ab. Immerhin, die Aussprache klappt so gut, dass wir dich alle verstehen können.

Frank Turner hat sich für das Vainstream eine gute Mischung aus neueren Songs, wie zum Beispiel den Opener "Punches" von seinem aktuellen Album FTHC, und älteren Klassikern wie "Photosynthesis" zurecht gelegt. Hier in Münster ist Frank Turner definitiv Publikumsliebling. So spielt er sehr oft hier, ist aber auch mit den Donots sehr gut befreundet. Und so lässt es sich der Sänger mit den "schönsten langen Beinen" laut Ingo Knollmann, nicht nehmen zum Abschluss zu "Four Simple Words" noch ein Bad in der Menge zu nehmen.



Zur nächsten Band begebe ich mich erstmal wieder an einen der Getränkestände. Vorher Drink Tickets kaufen und dann was Kühles trinken. Danach spielt er dann nämlich, der Publikumsliebling. Die Donots (Fotos). Und hier wird es dann vor beiden Hauptbühnen so richtig voll. Das Intro, wie schon auf der ganzen Tour, Guidos Tochter, die "Das ist der Weltuntergang" singt. "Auf sie mit Gebrüll" folgt dann genau wie auf dem Album. Zu "Wake the Dogs" dürfen dann die Fotografen, die bis gerade noch im Bühnengraben waren, auf die Bühne und von dort fotografieren und vor allem tanzen!

Aber das ist ja bislang nur ein Highlight für die Fotografen. Zu "Ich mach nicht mehr mit" kommt Justin Sane von Anti-Flag auf die Bühne. "Kaputt" nutzt Ingo um auf einem Fahrrad im Publikum zu crowdsurfen. Immerhin sind einige der Donots heute mit Fahrrad zum Festival angereist. Da bot sich das an, damit auch mal über das Publikum getragen zu werden. Verrückt! Den Abschluss macht dann "So Long" zu dem dann Frank Turner mit auf die Bühne geholt wurde.



Übrigens haben auch die Donots Punkrockhelden. Dazu gehören Rancid (Fotos), die sich direkt an das Konzert der Donots anschließen. Kalifornische Punkrockurgesteine der 90er Jahre. Ihr wohl wichtigstes Album und tatsächlich auch eines der prägendsten Alben des Punkrocks allgemein ist die Platte "...And Out Come the Wolves". Und tatsächlich spielen Rancid die meisten Songs von diesem Album. Da dürfen dann neben "Roots Radicals" vor allem die Hits "Time Bomb" und "Ruby Soho" nicht fehlen.

Für viele geht mit Rancid in Münster ein Traum in Erfüllung. Die Band ist nicht allzu oft in Deutschland und spielt dann auch nur wenig Konzerte. Beim Vainstream darf man eines dieser Konzerte erleben.



Aus der Reihe beim Vainstream ROCKFEST tanzt Marteria (Fotos). Aber das gehört zu den Traditionen des Vainstream auch einen Hip Hop-Act zu buchen. Dies gibt den eingefleischten Rockfans dann auch mal eine Pause, um sich Getränke zu besorgen, was ich übrigens während der Architects erledigt habe. Dieses Jahr gab es munteres Gastmusikertauschen auf der Bühne und so hat bei den Architects dann Jacoby Shaddix von Papa Roach ausgeholfen. Ich habe es immerhin von weiter hinten gesehen. Und ja, Asche über mein Haupt, ich habe dieses Jahr nicht so viel fotografiert, wie ich dies in den vergangenen Jahren getan habe. Mir war einfach zu warm, ich musste auf meinen Wasserhaushalt aufpassen und irgendwie merke ich, dass ich doch keine Mitte 20 sondern mittlerweile Mitte 30 bin und die beiden schweren Spiegelreflexkameras dann doch sehr an einem ziehen. Marteria kann mittlerweile auch auf etliche Hits zurückblicken. "OMG!" leitet sein Konzert ein und natürlich dürfen auch "Lila Wolken" und "Kids (2 Finger an den Kopf)" nicht fehlen. Noch interessanter sind aber eine Songs, die er abseits der Radiohits veröffentlicht hat. "Endboss", "Scotty beam mich hoch" und "El Presidente" gefallen mir hier mit am Besten.



Headliner sind im Anschluss Papa Roach (Fotos). Ihr Set fangen sie mit "Kill the Noise" an und spielen sich aber schnell durch ihre Hits, wie "Getting Away With Murder" und "Broken Home". Aber auch Cover-Songs spielt die Band. So zum Beispiel "Firestarter" von The Prodigy und ein "Lullaby"-Instrumental von The Cure. Zu dem Dr. Dre-Cover "Still D.R.E." kommt Jason Butler von Fever 333 mit auf die Bühne. Gemeinsam spielen sie dann aber auch ihren zusammen aufgenommenen Song "Swerve". Und zu "Between Angels and Insects" gesellt sich dann auch nochmal Sam Carter von den Architects zu Papa Roach, bevor es zumindestens auf den Hauptbühnen mit "Last Resort" in den Zieleinlauf geht.



Das Vainstream konnte dieses Jahr mit einem fantastischen Line-Up glänzen und war dann ja auf den letzten Metern zurecht ausverkauft. Und auch wenn das Vainstream nur an einem einzigen Tag stattfindet. Unterschätzen darf man auch so ein Festival nicht. Durch die abwechselnd bespielten Bühnen kann pausenlos Programm geboten werden. Und ja, das kann dann auch schnell und vielleicht sogar schneller als bei größeren Open Air-Festivals anstrengend werden. Die Macher des Festivals wissen das allerdings. Sie kennen das Gelände, was bei hochsommerlichen Temperaturen eine große Hitzeschlacht mit sich bringt und sie wissen, dass es kaum Möglichkeiten gibt sich mal dem ganzen Trubel zu entziehen. Und man merkt, dass hier immer mehr gemacht und immer weiter optimiert wird. Allein, dass mit dem Coconut Beach in den letzten Jahren eine Strandbar als Chillout-Area hinzu gekommen ist, war schon ein riesen Schritt das Festival für die Besucher sehr viel angenehmer zu gestalten.

Die dritte Open-Air-Bühne mit dem Durchgang durch die Messehalle, in der man sich auch gut und gemütlich aufhalten kann, was essen und was trinken kann, macht das Festival dann fast perfekt. Das Sahnehäubchen wäre noch, wenn man sowohl im Coconut Beach als auch in die Halle noch eine Leinwand setzen könnte auf der die Hauptbühnen übertragen werden. So kann man sich dann mal entspannen und verpasst nichts. Das muss ja auch nicht sonderlich laut gedreht werden.



Das Vainstream 2024 ist für den 28.06.2024 bis 29.06.2024 angekündigt über zwei Tage. Die Tickets sind ab Donnerstag, 29.06.2023 um 12 Uhr, unter https://www.vainstream.com verfügbar.