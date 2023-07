Ein Comeback bei den Parklichtern

Clueso kommt nach Bad Oeynhausen zurück

Nach 2015 ist Clueso dieses Jahr wieder Headliner bei den Parklichtern. Foto: Marcel Linke

Nachdem die Parklichter letztes Jahr mit Fury in the Slaughterhouse, Fools Garden und Cat Ballou und 7.200 Besuchern ausverkauft waren, geht es am 04. August in die nächste Runde.



Dieses Mal kommt als Headliner kein geringerer als Clueso nach Bad Oeynhausen. Er war 2015 schonmal hier. Seitdem hat er mit "Neuanfang", "Handgepäck I" und "Album" drei neue Alben im Gepäck und dabei auch noch radikal seinen Sound verändert.

Über die Jahre hat sich Clueso immer wieder neu erfunden. Hier mal mehr Pop, da mal mehr Hip Hop. Dann eine Neuzusammenstellung seiner Live-Band und mit "Zusammen" eine Zusammenarbeit mit Die Fantastischen Vier. Trotz seiner musikalischen Neuorientierung dürfen Klassiker in Cluesos Set nicht fehlen. Songs, wie "Chicago" und "Keinen Zentimeter" mit denen der Erfurter Musiker bekannt geworden ist, sind obligatorisch auf seinen Konzerten.



Mit Montez steht der neueste Bielefelder Rap-Export bei den Parklichtern auf der Bühne. Erst vor einem Monat hat er auf dem Campus Festival gespielt. Kein geringerer als Casper ist auf die Bühne gekommen, um mit ihm zusammen einen Song zu performen. Sein Album "Liebe in Gefahr" ist dieses Jahr auf Platz 1 der deutschen Albencharts gegangen. Außerdem nahm er dieses Jahr an der zehnten Staffel der VOX-Sendung "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" teil.



Dieses Jahr steht der Parklichter-Freitag allerdings auch im Zeichen der Newcomer. So hat die 21-jähriges Sängerin Loi einen Auftritt. 2017 kam sie bis ins Finale der Casting-Show The Voice Kids. Einem größeren Publikum wurde sie auch über ihren TikTok-Kanal bekannt.

Paula Carolina ist gerade mal ein Jahr älter als Loi. Sie kommt gebürtig aus Hannover. Zusammen mit ihren Eltern hat sie aber schon gefühlt überall gelebt. Sie macht deutschsprachigen Indie-Pop.

Den Opener am Parklichter-Freitag machen Weitmeer. Das Trio macht sehr poppige Indie-Musik. Definitiv sollte man hier mal rein hören.



Wann: 04.08.2023, 16:45 Uhr

Wo: Kurpark, Bad Oeynhausen

Tickets: ab 60 Euro auf ADTicket (Werbung)



Alle Informationen unter https://www.parklichter.com