Konzert auf der Waldbühne

Thees Uhlmann kommt nach Kloster Oesede

Thees Uhlmann kommt für ein intimes Open Air-Konzert im Juli nach Georgsmarienhütte zur Waldbühne Kloster Oesede. Foto: Marcel Linke

Es ist erschreckend. Schon vier Jahre ist es her, dass Thees Uhlmann mit "Junkies & Scientologen" seine dritte Soloplatte veröffentlicht hat. Es fühlt sich gar nicht so lange an, zwischen der Veröffentlichung und jetzt lagen turbulente Zeiten. Thees Uhlmann war mit seiner Platte irgendwie trotzdem immer präsent und dennoch ist es fast eine halbe Dekade, die er kein neues Album veröffentlicht hat.



"Junkies & Scientologen" selbst ist allerdings auch eingeschlagen, wie eine Bombe. Es ist Thees Uhlmanns zweites Album welches auf Platz 2 der Charts ging. Der Sänger, den viele von dem Fischlied kennen ("Zum Laichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf") ist ein Hans Dampf in allen Gassen.

Was die meisten von euch schon wissen, erklären wir hier nochmal in einem kurzen Abriss. Angefangen hat alles mit der Band Tomte, deren Frontmann Thees Uhlmann war. Mitbegründer der sympathischsten Plattenfirma Deutschlands, dem Grand Hotel van Cleef, ist Thees Uhlmann auch noch. Dieses betreibt er zusammen mit Marcus Wiebusch und Reimer Bustorff von Kettcar. Zusätzlich betätigt sich Thees auch noch als Autor. Sein Roman "Sophia, der Tod und ich" kommt Ende August, verfilmt von Charly Hübner, in die Kinos.



Im Juli ist Thees Uhlmann jedoch noch auf Tour und kommt dabei für ein Konzert in eine besondere Location. Die Waldbühne Kloster Oesede ist ein kleines Amphitheater in Georgsmarienhütte. Komplett bestuhlt, aber mit guten Sichtweiten von überall finden hier normalerweise recht selten Konzerte von namhaften Musikern statt. Nun kommt Thees Uhlmann mit seiner Band an den Veranstaltungsort in Georgsmarienhütte und wird dort mit Sicherheit einen besonderen Abend bieten.



Wann: Samstag, 15.07.2023, 20 Uhr

Wo: Waldbühne Kloster Oesede, Georgsmarienhütte

Tickets: ab 39,60 Euro

Alle Infos gibt es unter diesem Link.