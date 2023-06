Rockwiese Open Air Bad Oeynhausen 2023

Big Balls, Kid Dad und Torian: Rock und Metal für die Kurstadt



Foto: Big Balls Presse Foto: Big Balls Presse

Die Rockwiese inmitten der Innenstadtfete bringt Open-Air-Gefühl nach Bad Oeynhausen. Zwei Tage lang teilen sich zehn Bands aus der Region die Bühne 5 hinter der Auferstehungskirche – am Freitag eher alternativ und rockig, am Samstag dann härter und metallisch. Seit 2011 gestaltet das Team des Begegnungszentrum Druckerei e.V. das Programm auf der Rockwiese – genauso engagiert wie ehrenamtlich. Das Line Up klingt auch in diesem Jahr vielversprechend.Am Freitag: RICKY SHINDIG, BAT RELIGION, FIN DAWSON und KID DADAm Samstag: INFESTATION, PANKRATION, UNCOVER, WRATHBEARER, TORIAN, BIG BALLSBIG BALLS sind eine der besten AC/DC-Tribute-Bands Deutschlands. Neben den seit Jahren eingespielten Musikern liegt das vor allem an der Stimme von Sänger Chicken, die dem Original Bon Scott sehr nahekommt. Von den Klassikern bis zu neueren Songs wie „Rock or bust“ bringen die Fünf die Musik der australischen Giganten ungefiltert und authentisch auf die Bühne. Hier wird ehrlich gerockt und gefeiert. KID DAD gibt den Headliner am Freitag. Ihre Helden heißen Radiohead oder Placebo, ihr Alternative-Sound wird dominiert von Soundwänden und atmosphärischen Gitarren. KID DAD spielten schon im Vorprogramm von den Beatsteaks oder Taking Back Sunday. In neuer Besetzung und mit neuer Energie kehren sie auf die Bühne zurück. TORIAN sind im Underground längst eine Größe. Der Power Metal der Paderborner kann mehr! Mit ihrem vierten Album „God of storms“ vollzog die Band 2018 einen Quantensprung und besteht auch neben internationaler Konkurrenz. Auf der Bühne muss die seit 2002 aktive Band mit ihren melodischen und professionell dargebotenen Hymnen ebenfalls keinen Vergleich scheuen.Alle Infos zur Innenstadtfete im allgemeinen hier innenstadtfete.com - zur Rockwiese im speziellen hier rockwiese.net