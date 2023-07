Willingen Open Air mit Peter Fox

Der Stadtaffe kommt ins Sauerland

Peter Fox, hier bei einem Auftritt mit Seeed, kommt am 05. August nach Willingen. Foto: Marcel Linke

15 Jahre hat es gedauert, bis Peter Fox mit "Love Songs" einen Nachfolger zu "Stadtaffe" veröffentlicht hat. Thematisch unterscheidet sich sein zweites Werk von den Songs des Debütalbums, wie schon die Albentitel verraten. Ging es in "Stadtaffe" hauptsächlich um Songs über die Großstadt im Speziellen Berlin, befinden sich auf dem Nachfolger mehr Liebeslieder.



Insgesamt kann man über Peter Fox nicht mehr viel schreiben. Seine Solo-Live-Shows sind genauso einmalig, wie die Live-Shows, die er sonst mit Seeed bestreitet. Niemand hatte es für möglich gehalten, dass er nochmal Solo auf Tour kommt. Die Zeit für mehr Liebe und damit auch Liebeslieder ist allerdings reif. Und somit sieht Peter Fox auch die "Zukunft Pink". "Wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind". Ein hoffnungsvoller Satz in diesen Zeiten.



Dass Peter Fox jetzt auf Tour ist sollte man dann auch nochmal dringend ausnutzen. Hoffentlich wird die nächste Solopause nicht nochmal 15 Jahre lang, aber wer weiß. Also besser dabei sein, als sich hinterher in den Allerwertesten beißen.



Am 05. August wird Peter Fox sowohl seine Hits aus den "Stadtaffe"-Zeiten, wie "Haus am See", "Schwarz zu blau" und "Alles neu" in Willingen präsentieren, als auch aktuelle Songs, wie das bereits erwähnte "Zukunft Pink", "Vergessen wie" oder "Tuff Cookie".



Wann: Samstag, 05.08.2023, 19 Uhr

Wo: Open Air Gelände, Willingen

Tickets: ab 67,50 auf Eventim

