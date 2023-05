Vainstream 2023 hochkarätig besetzt

Papa Roach, Marteria und Rancid kommen an den Hawerkamp

Neben der bekannten Doppelstage wird es beim Vainstream dieses Jahr noch eine weitere Open Air Bühne geben. Foto: Marcel Linke

Das Vainstream Festival stockt auf. Wo es in den letzten Jahren immer nur zwei Bands in der Headliner-Zeile gegeben hat, stehen nun drei. Dies ist einerseits der kommenden dritten Bühne geschuldet, die versetzt hinter den anderen beiden Bühnen steht. Andererseits allerdings auch dem immer stärker werdendem Line-Up, welches die Macher nach Münster holen.In diesem Jahr stehen mitund dendrei großartige und zugkräftige Bands ganz oben im Billing. Da bleibt dann allerdings kein Platz mehr für Musiker, die sonst auch eine Chance hätten Headliner beim Vainstream zu sein. So kommen die Punkrockhelden vonan den Hawerkamp. Auch die deren Gitarrist Guido uns kürzlich im Interview verraten hat, dass er für einen Song Rancid als Blaupause nahm , kommen nach Münster.Freuen darf man sich beim Vainstream dieses Jahr auch auf den Folk-Punk vonsowie Polit-Punk von. Die härteren Gangarten der Rockmusik gibt es dieses Jahr mitundUnd auch bei den kleineren Bands sind sehr szenebekannte Perlen, wieals auchdabei.Auch einen Tag früher am Freitag gibt es dieses Jahr traditionell wieder eine Warm-Up-Nacht im Skaters Palace. Hier spielenundWann: Samstag, 24.06.2023Wo: Am Hawerkamp, MünsterTickets: Im Vainstream Shop aktuell ab 109,90 Euro in der dritten PreisstufeAlle Informationen unter: https://vainstream.com