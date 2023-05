Open Air in Lingen

Sting kommt zur Emsland Arena

Sting kommt für ein Open Air Konzert am 22. Juni zur Emsland Arena Lingen. Foto: Martin Kierszenbaum

Definitiv kann man Sting als Weltstar bezeichnen. Er hat erfolgreich Alben und Songs in allen wichtigen Musikmärkten veröffentlicht und ist als Brite sogar in den Vereinigten Staaten bekannt. Sogar eine Gastrolle bei den Simpsons hatte er inne, der ultimative Ritterschlag für große, zeitlose Künstler.



In den 70er Jahren gründete Sting zusammen mit Andy Summers und Stewart Copeland The Police. Obwohl gerade Sting auch immer wieder solo aktiv und erfolgreich war, überdauerte die Band 31 Jahre bis 2008. Viele Hits, die Sting heute zu seinem Standard-Live-Repertoire zählt entstanden mit der Band . So zum Beispiel "Message in the Bottle", "So Lonely", "Every Breath You Take" und "Roxanne".



Seine aktuelle Tour "My Songs" mit der Sting in einem Monat auch in Lingen gastieren wird, ist ein Best Of seiner Karriere. Neben den bereits genannen Police-Songs hat Sting mit "Englishman in New York", "Fields of Gold", "Shape of My Heart" und "Fragile", um nur ein paar Songs zu nennen, auch viele eigene Hits veröffentlicht.



Auch viele Songs bei denen Sting als Gast mitgewirkt hat wurden zu Hits. "Money of Nothing" von den Dire Straits oder "All for Love" von Bryan Adams, Rod Stewart und Sting für den Film "Die drei Musketiere".



Auch als Live-Musiker hat sich Sting einen Namen gemacht. Ausverkaufte Touren in großen Arenen hat er hinter sich. Ein Auftritt bei Live 8 im Hyde Park London im Jahr 2005.



Vor vier Jahren war Sting zuletzt beim Open Air an der Emsland Arena Lingen und hat dieses ausverkauft.



Wann: Donnerstag, 22. Juni 2023, 20 Uhr

Wo: Emsland Arena Lingen

Tickets: ab 81,55 Euro auf Ticketmaster (Werbelink)