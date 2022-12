Psychedelic Rock vom Feinsten

Black Lung in der Kieler Schaubude

Black Lung im November 2017 in der Bielefelder Extra Blues Bar Foto: Bastian Sylvester



Tickets für die Show in Kiel bekommt ihr unter Tickets für die Show in Kiel bekommt ihr unter https://www.tixforgigs.com/Event/44818



In Bielefeld werden Black Lung übrigens auch wieder Station machen (04.12., Drum Hard). Lasst euch diese Gigs auf keinen Fall entgehen, es lohnt sich diese Band zu erleben!

Was machen Black Lung für Musik. Nun, das lässt sich nicht so einfach beschreiben. Wenn man die Musik von Black Lung kategorisieren möchte, dann wäre die Bezeichnung Psychedelic Rock wohl korrekt. Die Band selbst beschrieb ihre Richtung mal als Dark Blues bzw. Heavy Psych, für mich absolute treffende Beschreibungen.Black Lung sind in Europa mittlerweile recht bekannt und es gibt zum Glück auch einen großartigen Konzertmitschnitt vom Auftritt in der Bonner Harmonie (Rockpalast Crossroads Festival 2015), der sich auf der Website von Rockpalast , der legendären Sendereihe des WDR, abrufen lässt.Die Geschichte von Black Lung ist aber unweigerlich mit der einer anderen Band verbunden, nämlich mit den Flying Eyes. Elias Schutzman (Drums) und Adam Bufano (Gitarre) von Flying Eyes hatten allerdings so unglaublich viele musikalische Ideen im Kopf, dass sie sich mit dem Multiinstrumentalisten und Sänger Dave Cavalier für Gesang und Gitarre noch jemanden dazu holten und schon war das Projekt Black Lung geboren. Drei Mann, ein Schlagzeuger, zwei Gitarren und Gesang. Mittlerweile hat sich die Besetzung geändert, Adam Bufano hat sich anderen Projekten zugewendet. Mit Dave Fullerton kam ein neuer Gitarrist und schließlich noch mit Charles Braese ein Bassist dazu. Als ich Black Lung zum ersten Mal in der Bielefelder Extra Blues-Bar gehört und gesehen habe, dachte ich mir damals "Zum Glück haben die keinen Bassisten dabei, hier würden sonst die Scheiben rausfliegen!". Das war im November 2015. Nun jetzt haben sie einen Bassisten dabei.Wie sich das auf ihren Sound auswirkt, kann man auf ihrem aktuellen Album "Dark Waves" anhören. Ihren ursprünglichen Stil, den tiefen und machtvollen Gitarren-Riffs, beeindruckenden Effekten und den treibenden Drum-Beats, haben sie beibehalten. Und doch wirkt es frischer, ich neige dazu zu schreiben, verspielter und bluesiger. Es ist lässig und gleichzeitig wuchtig. Einfach mal anhören. Und für die Liebhaber:innen der guten Schallplatte: Klar, gibt's auch als Vinyl (klassisch in schwarz und in rot).