Im Oktober in Deutschland

Placebo sind im Oktober in Sttugart, Berlin und Hamburg

Auf ihrer letzten Tour durch Deutschland spielten Placebo ein Halloween-Konzert in der Barclays Arena Hamburg. Auch dieses Jahr kommen sie wieder dorthin. Foto: Marcel Linke

8 Studioalben hat die 1994 gegründete Alternative Rock-Band mittlerweile auf dem Buckel. Mit der Zeit ist der Sound von Placebo immer ausgereifter geworden. Und obwohl sich Sänger und Band immer neu erfunden haben, Brian Molko wechselt von Album zu Album seinen Look, die Band hat mittlerweile mehrere Besetzungswechsel durch und besteht nur noch aus den beiden Gründungsmitgliedern Brian Molko und Stefan Olsdal, auch auf dem Album "Never Let Me Go" wird man vom typischen Placebo-Sound empfangen. Da sind Molkos markante Stimme zu nennen, leicht verzerrte, aber überhaupt nicht überstrahlende und dennoch soundprägende Gitarren, zumeist düstere Texte und je nach Song eingesetzte elektronische Klänge. Das alles ist der vertraute Placebo-Sound und diesen bekommt man auch auf dem aktuellen Album "Never Let Me Go" sofort zu hören.Dennoch hat sich die Band über die Jahre immer weiter entwickelt. Waren gerade die ersten Alben von der Instrumentierung eher minimalistisch und noch mehr dem Indie Rock zugewandt gehalten, hat sich dies mittlerweile stark geändert. Teilweise werden Violinen eingesetzt, es gibt mehr Chöre, die neueren Alben klingen bombastischer und wie Meisterwerke der modernen Rockmusik.Aus der allgemeinen Radiolandschaft ist Placebo leider wohl mittlerweile zunehmend verschwunden, was allerdings nicht an Placebo liegt, sondern eher an den Radiosendern, die sich bemühen nur noch Einheitsbrei zu senden. Jahrelang war die Band mit Songs und Klassikern, wie "Too Many Friends", "Ashtray Heart", "For What It's Worth", "The Bitter End" und "Special K" aus dem Radio nicht weg zu denken. Das war zu Zeiten als im Radio noch mehr Alternative und Indie-Rock lief. Auch MTV hat, als MTV noch Musik spielte, sehr oft die aufwendig produzierten Videos der Band mit ins Programm genommen. Aber immerhin gibt es noch "Spartensender", wie Radio BOB! und Radio Rock Antenne auf denen man auch regelmäßig Songs der Band hört.Ab dem 01. Oktober 2022 kommen Placebo nun mit ihrem aktuellen Album "Never Let Me Go" und Singles, wie "Surrounded by Spies", "Beautiful James" und "Try Better Next Time", welches sie auch bei Jan Böhmermann im ZDF Magazin Royal zusammen mit dem Rundfunktanzorchester Ehrenfeld spielten, auf Tour.Dabei kommen Placebo auch nach Stuttgart, Berlin und Hamburg.Termine Never Let Me Go-Tour 2022:01.10.2022 Frankfurt, Festhalle04.10.2022 Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer Halle06.10.2022 Berlin, Mercdes-Benz-Arena19.10.2022 Leipzig, Quarterback Immobilien Arena22.10.2022 Hamburg, Barclays Arena26.10.2022, München, Olympiahalle07.11.2022, Köln, Lanxess ArenaTickets gibt es auf eventim.de