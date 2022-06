Doppelt abrocken

Vainstream 2022 an zwei Wochenenden

Dieses Jahr geht das Vainstream-Festival mit der Doppelbühne in die Doppelrunde. Zweimal Vainstream an zwei hintereinander liegenden Wochenenden. Foto: Marcel Linke

Das Festival startet dieses Jahr am Samstag, 25. Juni 2022, um 9 Uhr Am Hawerkamp in Münster. Genau eine Woche später am Samstag, den 02. Juli 2022, geht es weiter mit dem zweiten Festivaltag.Für beide Festivaltage wird jeweils ein Ticket benötigt. Und an beiden Festivaltagen gibt es auch ein anderes Line-Up, welche aber beide top sind.Außerdem gibt es am 24. Juni 2022 noch eine Opening Night im Skaters Palace mit freiem Eintritt für alle Festivalbesucher. Hier spielen Boysetsfire und Neaera.Für den ersten eigentlichen Festivaltag haben sich dann als Headliner The Offspring und Co-Headliner Sum 41 angekündigt. Außerdem spielen auch Boysetsfire nochmal an dem Tag. Auch sonst spielen alte Vainstream-Bekannte. Enter Shikari sind dabei, Sondaschule, Silverstein, Bury Tomorrow, Lionheart, Die Kassierer, Agnostic Front, Neck Deep, Powerflo, Any Given Day, Red Fang, Toxpack, Smoke Blow, Being As An Ocean, Creeper, Counterparts, Boston Manor, Modern Life Is War, Crossfaith, Landmvrks, Dragged Under, Unprocessed, Marathonmann, Get The Shot, Sperling, Metzer 58 und Stick To Your Guns, die das verbindende Element zum zweiten Samstag sind und eine Woche später noch einmal an der selben Stelle auftreten.Das zweite Festivalwochenende kann mit den Broilers als Headliner glänzen. Co-Headliner sind Bullet For My Valentine. Alligatoah spielt mit Hip Hop etwas außer der Reihe, aber das passt zum Vainstream, die bisher sehr oft auch genrefremde Musiker eingeladen haben.Insgesamt ist auch der zweite Samstag hochkarätig besetzt mit weiteren Bands, wie Madsen, Thrice, Fever 333, Touché Amoré, Turnstile, Knocked Loose, Nasty, Ghostkid, Laura Jane Grace von Against Me!, Deez Nuts, The Rumjacks, Malevolence, Chubby & The Gang, Wargasm, Dead Heat, Our Mirage, XL Life, Siamese und Scowl.Für das zweite Vainstream-Wochenende gibt es auch noch Tickets ab 74,90 Euro im Vainstream Shop Weitere Informationen zum Festival unter: vainstream.com