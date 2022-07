Ab und zu Rückläufer-Tickets verfügbar

Parklichter mit Fury in the Slaughterhouse und Fools Garden

Endlich gehen die Parklichter in eine neue Runde. Dieses Jahr sind Fury in the Slaughterhouse und Fools Garden dabei. Foto: Marcel Linke

2008 lösten sich Fury in the Slaughterhouse auf. 2011 kamen die Hannoveraner für einen Song nochmal zusammen um nach einem Spiel des Hannover 96 zu musizieren. 2013 gab es dann ein großes Konzert von Fury in the Slaughterhouse auf dem Expo-Plaza der Messe Hannover.



2016 kam die Band dann auf große Jubiläumstour zum 30-jährigen Bestehen der Band. Es folgten neue Songs und auch ein neues Album im Jahr 2021. Spätestens jetzt ist klar, Fury in the Slaughterhouse sind wieder da. Diesen Sommer kommt die Band nun endlich wieder auf Tour und macht dabei auch einen Stopp im Bad Oeynhausener Kurpark zu den Parklichtern.



1986 wurde die Band im Dezember gegründet. Entgegen der damaligen Neuen Deutschen Welle entschieden sich die Hannoveraner dazu alle Songs komplett in Englisch zu texten.

Entstanden sind dabei extrem tolle und eingängige Rockhits und -balladen, wie "Radio Orchid", "Won't Forget These Days" oder dem wohl bekanntesten "Time To Wonder".



Live sind die Songs von Fury in the Slaughterhouse eine Wucht. So konnten sie sich nicht zuletzt als Live-Band einen Namen machen und schafften es in den letzten Jahren ihre Fans immer wieder in ihren Bann zu reißen.



Begleitet werden Fury in the Slaughterhouse in Bad Oeynhausen von Fools Garden, die 1995 mit "Lemon Tree" ihren absoluten Hit hatten, seitdem zwar nicht mehr ganz so bekannt sind, aber dennoch etliche weitere Alben veröffentlicht haben.



Weitere Musiker sind mit Cat Ballou, einer Kölschrock-Band aus Bergisch Gladbach, und Kürsche, einer "One-Man-Band" aus Hannover am Start. Meistens tritt Kürsche solo auf, mittlerweile hat er aber auch eine Band am Start, die neben Standard-Besetzung auch noch eine Brass-Sektion hat.



Wann: Freitag, 12.08.2022, 16:45 Uhr (Einlass 16 Uhr)

Wo: Kurpark, Bad Oeynhausen

Tickets: 53,50 Euro bei Eventim



Das Konzert ist offiziell ausverkauft. Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es jedoch immer noch Rückläufer. Mit Glück findet man davon ab und zu mal welche auf Eventim. Ansonsten kann man sich noch in die Warteliste der Parklichter Bad Oeynhausen eintragen lassen.



Alle Informationen dazu und zu den Parklichtern 2022 unter: https://www.parklichter.com/