Ab Donnerstag auf Tour

Restkarten für Ed Sheeran verfügbar

Vor vier Jahren gastierte Ed Sheeran zuletzt in der Veltins Arena Gelsenkirchen. Dieses Mal steht die Bühne im Zentrum und es unterstützt ihn eine Live-Band. Foto: Marcel Linke

Die mathematischen Grundsymbole sind voll. Ed Sheeran kommt ab Donnerstag endlich auf Mathematics-Tour nach Deutschland. Für die Konzerte sind noch einige Restkarten verfügbar.Der Megastar wird im Juli in Gelsenkirchen spielen. Im September kommt Ed Sheeran nach München und Frankfurt.

Schon mit seiner Debütsingle "The A Team" konnte Ed Sheeran seinen internationalen Durchbruch feiern. Davor tingelte der Brite durch kleine Clubs. Die Hallen sind nun wesentlich größer geworden. Sein Erfolg begründet sich nicht nur auf seinen Songs, sondern auch auf seiner einmaligen Stimme, den Live-Konzerten, die er komplett allein bestreitet.

Für sein zweites Album wurde Ed Sheeran engagiert einen Song zum Soundtrack von "Der Hobbit: Smaugs Einöde" beizusteuern. Es entstand "I see fire". Ein zeitloser Song. Ebenso "Thinking Out Loud" vom selben Album führte den ruhigen Singer- and Songwriter-Stil von Ed Sheeran fort. Zugleich hat Ed Sheeran aber auch bewiesen, dass er Pop kann: "Sing" kommt eher funky daher.

Wer "Love Yourself" für einen Song von Ed Sheeran hält hat dann auch in der Hinsicht nicht ganz Unrecht. Ed Sheeran arbeitet auch mit anderen Musikern zusammen. Performed wird das Lied zwar von Justin Bieber. Geschrieben hat es aber Ed Sheeran und diese Handschrift hört man auch raus.

Im März 2017 ist mit "÷" das dritte Album von Ed Sheeran im Mathekosmos erscheinen. Mit "Shape Of You" und "Castle On The Hill" hat der Musiker zwei Top-Singles zeitgleich veröffentlicht und damit sofort Platz 1 und 2 sämtlicher Streaming-Charts erklommen.

Seit Oktober 2021 ist das Album mit dem Titel "=" erhältlich. Die Promotion ist angelaufen mit einem grandiosen, weltweit gestreamten, Amazon Prime Video-Konzert. Sowohl "Bad Habits" als auch "Shivers" von dem Album werden rauf und runter im Radio gespielt und erklommen die Top-Platzierungen der Single-Charts.Für die Mathematics-Tour gibt es auch ein komplett neues Bühnendesign. Die Bühne steht dieses Mal im Zentrum der Stadien und das Publikum verteilt sich rundherum. Anders als auf vergangenen Touren wird den Ausnahmekünstler dieses Mal zu einigen Songs auch eine Live-Band begleiten.Folgende Shows spielt Ed Sheeran 2022 in Deutschland:07.07., Gelsenkirchen, Veltins Arena08.07., Gelsenkirchen, Veltins Arena09.07., Gelsenkirchen, Veltins Arena10.09., München, Olympiastadion (ausverkauft)11.09., München, Olympiastadion (ausverkauft)12.09., München, Olympiastadion23.09., Frankfurt, Deutsche Bank Park (ausverkauft)24.09., Frankfurt, Deutsche Bank Park (ausverkauft)25.09., Frankfurt, Deutsche Bank ParkSupport in Gelsenkirchen: Maisie Peters, Support in allen anderen Städten: GRIFFOpener am 24.09. in Frankfurt: Dylan, Opener auf allen anderen Konzerten: Cat Burns