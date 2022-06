Erste Ticketstufe fast ausverkauft

Hurricane Festival gibt Termin für 2023 bekannt

Nach einem sehr erfolgreichen Hurricane Festival 2022 steht für das Hurricane Festival 2023 das Datum fest. Foto: Bastian Sylvester

Für das Hurricane Festival ist die erste Preisstufe noch aktiv für 189 Euro.

Am letzten Wochenende liefen Southside und Hurricane Festival über die Bühne. Zwei Tage nach Ende der beiden Zwillingsfestivals steht jetzt auch der Termin für das Jahr 2023. Und damit geht eines der deutschen Festivalurgesteine in die nächste Runde.Vom 16. - 18. Juni 2023 sollen die Festivals stattfinden und damit darf dann auch am Eichenring in Scheeßel wieder gerockt werden.Für das Hurricane Festival ist aktuell die zweite Preisstufe aktiv für 209 Euro. Auf dem Southside Festival kosten die Tickets in der zweiten Preisstufe nun 219 Euro.Wann: 16. - 18. Juni 2023Wo: Eichenring, ScheeßelTickets: ab209 Euro im Hurricane Ticketshop