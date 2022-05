Maiwoche 2022

Hochkarätige Besetzung am Herrenteichswall

Turbostaat sind eines der Highlights auf der diesjährigen Maiwoche in Osnabrück. Foto: Marcel Linke

Die Osnabrücker Maiwoche ist eine lieb gewonnene Tradition. Vor Corona war die Maiwoche eines der meist besuchten Events der Region und das soll jetzt wieder der Fall werden.Insgesamt wird es auf der Maiwoche fünf Bühnen verteilt in der kompletten Stadt geben. Herausragend mit ihrem Line-Up ist hierbei die Bühne am Herrenteichswall, die von der Agentur Zukunftsmusik in Kooperation mit The Living Proof Agency betrieben wird.Auf folgende Highlights darf man sich auf der Bühne am Herrenteichswall während der Maiwoche freuen. Verteilt vom 13. bis 22. Mai spielen unter anderem Turbostaat, Tonbandgerät, Montreal, Das Lumpenpack, Cäthe, Grillmaster Flash, Clawfinger Duesenjaeger und 100 Kilo Herz.Es gibt also viel guten Alternative- und Punkrock für lau auf die Ohren.Hier das komplette Programm der Bühne am Herrenteichswall während der Maiwoche:Freitag, 13. Mai 202218:30 Lampe21:00 Das LumpenpackSamstag, 14. Mai 202217:30 100 Kilo Herz19:30 Düsenjäger21:00 TurbostaatSonntag, 15. Mai 202217:30 Pablo Brooks19:30 Mele21:00 CätheMontag, 16. Mai 202218:00 Christin Nichols20:00 Isolation BerlinDienstag, 17. Mai 202218:00 Grillmaster Flash20:00 Hi! SpencerMittwoch, 18. Mai 202218:00 Conny20:00 RomanoDonnerstag, 19. Mai 202218:00 Michèl von Wussow20:00 TonbandgerätFreitag, 20. Mai 202217:30 Blaufuchs19:30 Kopfecho21:00 MontrealSamstag, 21. Mai 202217:30 Freezes Deyna19:30 Savage Blood21:00 ClawfingerSonntag, 22. Mai 202212:30 Serum