Alles aus Liebe

40 Jahre Die Toten Hosen Tour 2022

Wenn Die Toten Hosen auf der Bühne sind ist eine energiegeladene Show garantiert. Und das seit 40 Jahren!

Nachdem die Unplugged-Tour 2020 pandemiebedingt leider ersatzlos ausgefallen ist richtete sich unsere ganze Hoffnung auf 2022. Die Pandemie scheint nun tatsächlich auszulaufen. Die Impfgeschwindigkeit nimmt zu. Morgen fällt die Impfpriorisierung. Die Wahrscheinlichkeit einer durchgeimpften Bevölkerung zumindestens hierzulande bis zum Herbst ist hoch.Zeit die Tour zum 40-jährigen Jubiläum der wohl besten Live-Band Deutschlands anzukündigen. 1982 gründeten sich Die Toten Hosen als Nachfolgeband von ZK im Ratinger Hof. Es sollten 4 turbulente Jahrzehnte folgen, die die Band zu einer der kommerziell erfolgreichsten Bands Deutschlands machten und zu einer der besten Live-Acts des Landes.Über die Jahre hinweg veröffentlichten Die Toten Hosen 20 Studio-Alben und zahlreiche Live-Mitschnitte. Selbst die absoluten Hits der Band, wie "Zehn kleine Jägermeister", "Sascha ... ein aufrechter Deutscher" oder "Bayern" schaffen es beim Repertoire der Band nicht mehr auf die Setlist von jedem Konzert. Die Band hat einfach zu viele gute Songs und auch zu viele Fan-Lieblinge im Programm. Und gerade auf der letzten großen Tour in den Jahren 2017 und 2018 wurde klar: okay, die Fans wollen auch mal wieder sehr altes Zeug hören. So haben Die Toten Hosen oft noch nach dem obligatorischen "You'll Never Walk Alone" noch den Song "Hofgarten" spielen müssen.Nach dem Song "Tage wie diese" und dem Album "Ballast der Republik", die die Band endgültig zu einer stadionrock-fähigen Band gemacht hat, nicht nur von der Musik sondern auch von den dazugehörigen Ticketverkäufen, fiel der Nachfolger "Laune der Natur" wieder punkiger aus.Neben dem ebenfalls obligatorischen Düsseldorf kommen Die Toten Hosen auch nach Minden und das sogar zum Tourabschluss. Den Tourstart, oder vielleicht das Warm-Up(?), geben Die Toten Hosen rheinaufwärts in Köln. Natürlich, man möchte, dass zwei Wochen später in Düsseldorf alles Rund läuft.Und hier kommen die gesamten Tourtermine:10.06.2022, Köln, Rheinenergiestadion24.06.2022, Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena25.06.2022, Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena02.07.2022, Wien, Krieau Open Air09.07.2022, Grosspösna, Störmthaler See16.07.2022, Stuttgart, Cannstatter Wasen17.07.2022, Zürich, Letzigrund23.07.2022, Freiburg, Messeplatz20.08.2022, Berlin, Flughafen Tempelhof27.08.2022, Bremen, Bürgerweide10.09.2022, Minden, Kanzlers WeideDer Vorverkauf für die Tour startet am 10.06.2021 um 17 Uhr exklusiv dth.de