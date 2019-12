Alles ohne Strom Die Toten Hosen kommen nach Bielefeld Bielefeld (ml) Vor kurzem haben Die Toten Hosen ihr zweites Unplugged-Album "Alles ohne Strom" veröffentlicht. Dieses Mal geht die Band mit dem Unplugged-Set auf große Tour durch Deutschland. Dabei kommen sie auch zum Soundpark Open Air in den Ravensberger Park nach Bielefeld.



Die Show der Toten Hosen im Ravensberger Park wird zwar weniger laut aber nicht weniger energiegeladen als ihre Shows mit elektrischen Gitarren. Foto: Marcel Linke

Es war 2005 als Die Toten Hosen auf Einladung von MTV ihr erstes großes Unplugged-Konzert im Wiener Burgtheater gespielt und aufgenommen haben. Das Live-Erlebnis des Unplugged-Konzerts war damals nur den Besuchern im Wiener Burgtheater vorbehalten. Na gut, man konnte sich das Konzert auch auf DVD kaufen, aber das ist halt nicht das gleiche.



2019 entschlossen sich Die Toten Hosen noch ein weiteres Unplugged-Konzert als Album zu veröffentlichen. Dieses Mal sollte alles anders werden. Nach der optimal gelaufenen Probe 2005 konnte man das Unplugged nun in Düsseldorf in der Tonhalle aufführen. Mit einer komplett anderen Setlist als damals und mit dem Entschluss das Programm auf Tour aufzuführen. Genau das wird jetzt im Sommer 2020 der Fall sein.



Nach langer Zeit werden Die Toten Hosen nun auch wieder in Bielefeld spielen. 2020 findet das Soundpark Open Air im Ravensberger Park statt und hier hat man eine optimale Location in Bielefeld gefunden auf der Die Toten Hosen ihre Songs zum Besten geben können.



Hits, wie "Paradies" und "1000 gute Gründe" erstrahlen mit Big Band im neuen Gewand. Aber es haben auch neue Songs Einzug gehalten, so die Single "Feiern im Regen" oder die Coversongs "Ohne dich" von Rammstein und "Everlong" von den Foo Fighters.

Am 02. September 2020 kann man sich das dann auch live im Ravensberger Park anschauen und auf weiteren Terminen in ganz Deutschland.



Wann: Mittwoch, 02.09.2020, 19:30 Uhr

Wo: Soundpark Open Air im Ravensberger Park, Bielefeld

Tickets: ab 58 Euro auf dietotenhosen.de, der Vorverkauf startet am 11.12.2019 um 17 Uhr

Die Toten Hosen | Soundpark Open Air





Hier gibt es weitere Termine der "Alles ohne Strom"-Tour 2020:

10.06., Kempten, bigBox

12.06., Stuttgart, Schleyer-Halle

13.06.. Stuttgart, Schleyer-Halle

16.06., Dortmund, Westfalenhalle

17.06., Dortmund, Westfalenhalle

19.06., Düsseldorf, ISS DOME

20.06., Düsseldorf, ISS DOME

24.06., Hamburg, Barclaycard Arena

26.06., Frankfurt, Festhalle

27.06., Frankfurt, Festhalle

30.06., München, Olympiahalle

01.07., München, Olympiahalle

04.07., Wien (AT), Stadthalle

10.07., Zürich (CH), Hallenstadion

11.07, Zürich (CH), Hallenstadion

15.07., Dresden, Filmnächte am Elbufer

16.07., Dresden, Filmnächte am Elbufer

18.07., Vechta, Stoppelmarkt

12.08., Avenches (CH), Rock Oz' Arènes

14.08., Köln, Lanxess Arena

15.08., Köln, Lanxess Arena

18.08., Berlin, Waldbühne

19.08., Berlin, Waldbühne

21.08., Erfurt, Domplatz

22.08., Coburg, Schlossplatz

26.08., St. Goarshausen, Loreley Freilichtbühne

27.08., Uelzen, Open R Festival

29.08., Gratz (AT), Open Air am Messegelände

03.09., Mönchengladbach, Sparkassenpark

05.09., Konstanz, Bodenseestadion