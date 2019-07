Marteria & Casper und die Fantastischen Vier Two in a row - 2 Generationen Rap am Baldeney See (Update) Baldeney See (sd) Am 30. und 31. August 2019 gibt es am Seaside Beach des Baldeneysee zwei Highlights in Folge zu erleben. Marteria & Casper und die Fantastischen Vier spielen an zwei aufeinander folgenden Abenden und geben sich tatsächlich die Klinke in die Hand.



Die Fantastischen Vier und Marteria & Casper am Baldeney See Foto: Robert Grischek (links) & Christian Hedel (rechts)

Update: Das Marteria & Casper Konzert ist Ausverkauft!



Den Anfang machen die alten Hasen des Deutsch-Rap-Games. Die Fantastischen Vier spielen das vorerst letzte Konzert ihrer Capain Fantasic Open Air Tour 2019. Neben den Open Air Soloterminen sind Smu, Thomas D, Michi Beck und And.Ypsilon im Sommer noch auf einigen Festival unterwegs. An nächsten Abend geben sich Marteria & Casper die Ehre. Es ist ebenfalls der letzte Termin ihrer Champion Sound Open Airs 2019 Tour zum gemeinsamen Album 1982 und damit möglicherweise die letzte Gelegenheit die beiden zusammen auf der Bühne zu erleben. Veranstaltungsdetails:



Die Fantastischen Vier:

30. August 2019 - Essen / Baldeney See



Marteria & Casper:

31. August 2019 - Essen Baldeney See (AUSVERKAUFT)



Seaside Beach Baldeney, Freiherr-vom-Stein-Str. 384, 45133 Essen



