Dropkick Murphys, Donots und Flogging Molly Top Line-Up beim Vainstream 2019 Münster (ml) Auch 2019 geht es mit dem Vainstream Festival wieder weiter. Und wie schon in den Jahren zuvor kann man in Münster immer wieder mit einem Line-Up rechnen, dass das Vorjahres-Line-Up in den Schatten stellt.



Das Vainstream steht dieses Jahr im Zeichen des Irish-Folk-Punk. Foto: Marcel Linke

Erst letztes Jahr waren die Dropkick Murphys zusammen mit Flogging Molly auf Tour und spielten dabei auch in Dortmund. Die Tour galt als das Gipfeltreffen des Irish-Folk-Punks, immerhin spielten die zwei erfolgreichsten Irish-Folk-Punk-Bands zusammen am selben Abend auf der selben Bühne.

In Münster sind sowohl die Dropkick Murphys als auch Flogging Molly auch wieder gemeinsam unterwegs. Skinny Listerrundet das Irish-Folk-Duo zu einem Irish-Folk-Trio ab. Auf dem Vainstream Festivals sind es jedoch nicht nur diese drei Bands, die spielen, sondern viele mehr. So sind auch die Donots mit dabei, die dieses Jahr keinen Grand Münster Slam spielen, zum 25-jährigen Jubiläum allerdings dennoch in der Stadt spielen wollen, die sie ihre musikalische Heimat nennen. Auch Feine Sahne Fischfilet sind alte Bekannte und konnten sich im Laufe der Jahre immer bessere Positionen im Line-Up des Vainstream Festivals erspielen. Mittlerweile ist die Band in aller Munde und das politische Sprachrohr der deutschsprachigen Rockmusik. Politisches Sprachrohr sind auch Adam Angst. Die Band um Felix Schönfuss ist derzeit mit ihrem zweiten Album unterwegs. Neben Songs, die sich ganz klar gegen rechts positionieren, beschäftigen sich Adam Angst aber in ihren Liedern auch durchaus mit ihrem eigenen Erfolg sowie Begebenheiten aus dem Alltag und zwar in eher ironischer und humorvoller Weise. Es war die Meldung des letzten Jahres. Nachdem sich Neaera im Jahr 2015 aufgelöst haben und auf ihrer Abschiedstour noch einmal beim Vainstream waren folgte 2018 die Reunion. Klar spielt die Münsteraner Combo dann auch auf dem Vainstream Festival in Münster. Mit den Architects sind weitere alte Bekannte beim Vainstream Festival. Die britische Band ist eines der Aushängeschilder des Metalcore und kombiniert diesen mit Post-Hardcore-Einflüssen. Weitere Bands im diesjährigen Vainstream-Line-Up sind: Trivium, Eskimo Callboy, Our Last Night, Beartooth, While She Sleeps, Whitechapel, Mantar, Turnstile, Rise Of The Northstar, Haken, State Champs, Booze & Glory, As It Is, Cane Hill, Hands Like Houses, Bad Omens, Watch Out Stampede und Harms Way. Das Vainstream findet dieses Mal sogar schon im Juni statt und zwar am 29. Juni 2019.

Tickets gibt es ab 69,90 Euro.



Alle Infos unter: http://www.vainstream.com/

UPDATE: Das Vainstream 2019 ist ausverkauft.