Bosse kommt nach Münster Augen zu Musik an Münster (m2w) Am kommenden Samstag kommt Bosse in die Halle Münsterland. Als Support in Münster ist die begnadete Singer- and Songwriterin Dota mit dabei, die ihren Szenedurchbruch zusammen mit den Stadtpiraten als Dota und die Stadtpiraten hatte. Für die Veranstaltung in der Halle Münsterland gibt es auch noch Tickets.



Bosse kommt auf der zweiten Tour zum Album "Alles ist jetzt" auch in die Halle Münsterland. Foto: Marcel Linke

"Augen zu Musik an" dürfte für die meisten Besucher nicht der Fall sein, wenn vor ihnen der Sänger dieses Songs auf der Bühne steht, dennoch sollte man ab und zu mal die Perspektive wechseln und auch mal auf einem Konzert die Augen schließen. Man bekommt viele neue Eindrücke. Nach "Engtanz" machte Bosse mit seinem 2018 erschienenen Werk "Alles ist jetzt" mit einem weiteren sehr tanzbaren Album weiter. Dennoch liegt zwischen diesen beiden Alben eine Entwicklung. Neben den poppig angehauchten tanzbaren Liedern gibt es auch viele ruhige und ernste Songs, die sich unter anderem mit der aktuellen politischen Situation auseinander setzen. Aber auch vom Alleinsein und Getrenntsein singt Bosse. In einer zunehmend mobileren Welt auch ein zunehmendes Problem. Wenn man deutschsprachigen Indie-Pop mag, kommt man an Bosse derzeit nicht vorbei. Schon die Songs "3 Millionen" und "Wartesaal" zeigten, wohin die Reise geht. Mit "Schönste Zeit" ging es für Bosse auf Heavy Rotation. Nach etlichen Clubtouren ist Bosse, zusammen mit seiner Band nun in den großen Hallen angekommen. Endlich kann er von seiner Musik sorgenfrei leben. Ebenso wie auf den letzten Alben gibt es auch von "Alles ist jetzt" wieder eine Deluxe Edition, die neben dem eigentlichen Album auch Live-Versionen seiner Songs bereithält. Eine DVD vom Auftritt auf der Hamburger Trabrennbahn ist auch erhältlich.

Allgemein ist Bosse ein Live-Musiker. Und so ist es nicht überraschend, dass auch auf der zweiten Tour zum Album schon ein paar Termine ausverkauft sind.

Wo: Halle Münsterland, Münster

Tickets: ab 45 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen

