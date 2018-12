Bluesrock vom Feinsten Clutch am Nikolaustag in den Hamburger Docks zu Gast

Foto: Bastian Sylvester Foto: Bastian Sylvester Hamburg (bs) Clutch kommen Anfang Dezember mit ihrem Mix aus Stoner und Blues Rock nach Deutschland. Zum Nikolaustag spielt die Band im Hamburger Docks.



Welchen Stil die Band aus Germantown in Maryland (USA) eigentlich so richtig spielen, lässt sich sehr schwer beschreiben. Clutch haben sich seit ihrer Gründung Anfang der 1990er Jahre immer wieder, von Album zu Album, neu erfunden. Zumindest was die stilistische Ausrichtung betrifft. Und das, obwohl sich die Besetzung eigentlich nie geändert hat.

Momentan lässt sich der Stil um die Mannen des Frontsängers Neil Fallon am besten mit Blues Rock beschreiben. Ich persönlich nenne es mal einfach „Bluescore“, gebe aber auch gleichzeitig zu, dass ich nicht gerade ein Fan davon bin, jede Musikrichtung in irgendein Genre, geschweige denn Subgenre, zu packen. Clutch machen ganz einfach guten und harten Blues Rock. Auf ihrem Debütalbum „The Elephant Riders“ (1998) erinnern die treibenden Riffs des Gitarristen Tim Sult noch an Helmet. 2001 erschien „Pure Rock Fury“, welches vom Magazin Metal Hammer als „bluesiger Hard Rock“ kategorisiert wurde, andere ordneten das Album dem Stoner Rock zu. Eine Umschreibung, die der Sänger der Band ganz entschieden ablehnt.

Und mit jedem neuen Album wechselte dann der Musikstil munter-fröhlich weiter, was Musikjournalisten und Plattenrezensenten wohl zum Teil den Schweiß auf die Stirn getrieben haben dürfte. Beschreibungen wie Heavy Rock mit Vergleiche zu Frank Zappa, Led Zeppelin, Audioslave und Queens of the Stone Age wurden gezogen. Letztlich ist es egal, wer da welche Vergleiche zieht, denn Erstens empfindet das jeder ganz individuell und Zweitens sind die Shows von Clutch legendär! Es lohnt sich einfach, da hinzugehen! Wann: Donnerstag, 06. Dezember 2018, 20 Uhr

Wo: Docks, Hamburg

Tickets: ab 30 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen