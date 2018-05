The Ferdinand Tour 2018 Left Boy is back - Mit neuer Platte auf Tour! Deutschland (sd) Mehrere Jahre war es still um Left Boy, das Rap Wunderkind mit dem seltsamen und einmaligen Sound. Da liegen verschiedene Spekulationen nahe: Er hat sein Pulver verschossen, ihm fällt nichts mehr ein ... bla, bla,bla ... Left Boy is Back!



Left Boy mit neuem Album auf Deutschland Tour. Foto: Maïté Kalita / Quelle: fourartists.com

Zwischen Pause und Abschied standen viele Vermutungen, Fragen und Varianten im Raum. Die Antwort heißt simpel Ferdinand und ist nichts weniger als das neue überraschende musikalische Ausrufezeichen von Left Boy. Ein Album nach eigenen Maßstäben, das die Möglichkeit bietet, sich immer wieder selber neu zu erfinden und einen eigenen Stil jenseits von Schubladen wie Rap, Pop oder nur Rock zu erschaffen. Ferdinand - das Album kann als neue Reise verstanden werden, auf die Left Boy seine Hörer mitnimmt, jedes Stück eine neue Geschichte, jeder Song ein Stück Ferdinand. Das klingt so spannend und kompliziert wie der Künstler selber ist. Im Oktober kommt er deshalb für sieben Shows nach Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt, Erlangen, München und Stuttgart, um „Ferdinand“ mit allen bekannt zu machen. Left Boy - The Ferdinand Tour 2018: 19. Oktober 2018 Mojo / Hamburg

20. Oktober 2018 Columbia Theater / Berlin

22. Oktober 2018 Gloria / Köln

23. Oktober 2018 Batschkapp / Frankfurt

24. Oktober 2018 E-Werk / Erlangen

26. Oktober 2018 Muffathalle / München

27. Oktober 2018 Im Wizemann / Stuttgart Karten gibt es wie immer bei den bekannten Kartendealern im Netz und der Realität. Achtet darauf nur bei seriosen Anbietern zu kaufen, in der letzten Zeit hört man immer wieder von falschen Karten oder immens hohen Gebühren.