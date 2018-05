Seeed sind zurück! Die Berliner kündigen für Herbst 2019 eine ausgedehnte Tour an - Der Vorverkauf startet am 09.05.2018! D/A/CH/L (sd) Gestern kündigten Seeed eine Tour für 2019 an und das sie an neuer Musik arbeiten. Heute teilen Sie auf FB einen Post von Peter Fox, der unter anderem sagt: "Ja, es kommt neue Musik - ganz bald...". Gute Nachrichten für Seeed-Fans.



Seeed gehen 2019 mit neuer Musik auf Tour. Foto: Carsten Goke / Quelle: fourartists.com

Reden wir gar nicht lange drum herum und machen es kurz, Seeed sind zurück! Ja, genau – jene elf Musiker, die in den letzten 20 Jahren mit vier Alben, ihrem ganz eigenen Sound und unglaublichen Live-Shows erst Berlin und dann den Rest dieses Landes, Europa und sogar Südamerika erobert haben. Nachdem die Berliner 2012 mit Seeed ihr viertes und erfolgreichstes Album in der Bandgeschichte veröffentlichten, legten sie nach ausgiebigen Tourneen, legendären Festivalauftritten sowie eigenen Open Airs ab 2016 eine Pause ein. Aber jetzt gibt es fantastische News: Seeed arbeiten an neuen Songs und gehen ab Oktober 2019 auf große Tour durch Deutschland, Österreich, Schweiz und Luxemburg. Tickets für die Shows sind ab Mittwoch, 09.05.2018 um 10.00 Uhr unter seeed.de erhältlich. Termine: SEEED LIVE 2019 11. Oktober 2019 Jahrhunderthalle / Frankfurt

13. Oktober 2019 Sporthalle Hamburg / Hamburg

14. Oktober 2019 Sporthalle Hamburg / Hamburg

16. Oktober 2019 Westfalenhalle / Dortmund

17. Oktober 2019 SAP Arena / Mannheim

18. Oktober 2019 Hanns-Martin-Schleyerhalle / Stuttgart

19. Oktober 2019 Arena / Leipzig

22. Oktober 2019 Lanxess Arena / Köln

23. Oktober 2019 ÖVB Arena / Bremen

25. Oktober 2019 Rockhal / Esch/Alzette (Luxemburg)

26. Oktober 2019 Big Box / Kempten

28. Oktober 2019 Hallenstadion / Zürich (Schweiz)

30. Oktober 2019 München | Olympiahalle

01. November 2019 Stadthalle / Wien (Österreich)

02. November 2019 TIPS Arena / Linz (Österreich)

04. November 2019 Arena Nürnberger Versicherung / Nürnberg

05. November 2019 TUI Arena / Hannover

06. November 2019 Max-Schmeling-Halle / Berlin

07. November 2019 Max-Schmeling-Halle / Berlin Karten gibt es wie immer bei den bekannten Kartendealern im Netz und der Realität. Achtet darauf nur bei seriosen Anbietern zu kaufen, in der letzten Zeit hört man immer wieder von falschen Karten oder immens hohen Gebühren.