Wirtz - 10 jähriges Solojubiläum Die fünfte Dimension Tour 2018 Deutschland/Österreich (sd) WIRTZ feiert dieses Jahr ein ganz besonderes Jubiläum: 10 Jahre wandelt der ehemalige Frontmann von Sub7even nun schon erfolgreich auf Solopfaden. Das wird ausgiebig gefeiert! Mit dem im November 2017 Erschienenen Album Die fünfte Dimension begibt er sich auf umfangreiche Tour durch Deutschland und Österreich.



WIRTZ mit Tour und Album auf Erfolgskurs Foto: Nada Lottermann / Quelle: fourartists.com

WIRTZ war nie Hype, nie Phänomen oder Nische: WIRTZ ist Künstler und Label, der Do-It-Yourself-Prototyp. Nach zehn Jahren harter Arbeit, einer gesund wachsenden und dankbaren Fangemeinde, stetig größer werdenden Clubs, zahlreichen TV-Auftritten, einem eigens für ihn konzipierten TV-Format, Support-Shows für u.a. Udo Lindenberg und unzähligen Festivalauftritten belohnt Daniel Wirtz sich und seine Fans mit dem was er am besten kann: Musik!



Mit neuen Songs und etablierten Hits begibt sich WIRTZ Mitte April 2018 auf Tour und wird seinen Fans unmittelbare, schweißtreibende und ehrliche Rockshows liefern. Support auf der Tour soll Deine Cousine sein.



Die fünfte Dimension Tour 2018: 13. April 2018 - Münster / Jovel

15. April 2018 - Bremen / Aladin

17. April 2018 - Hamburg / Grosse Freiheit 36 (Ausverkauft)

18. April 2018 - Hamburg / Grosse Freiheit 36 (Zusatztermin)

20. April 2018 - Leipzig / Haus Auensee

21. April 2018 - Ulm / Roxy

22. April 2018 - München / Muffathalle

24. April 2018 - Wien / Flex

25. April 2018 - Dresden / Alter Schlachthof

26. April 2018 - Berlin / Columbiahalle

28. April 2018 - Erfurt / Stadtgarten

29. April 2018 - Dortmund / Warsteiner Music Hall

30. April 2018 - Freiburg / E-Werk

02. Mai 2018 - Stuttgart / Im Wizemann

03. Mai 2018 - Saarbrücken / Garage

04. Mai 2018 - Köln / Palladium

06. Mai 2018 - Hannover / Capitol

07. Mai 2018 - Wiesbaden / Schlachthof

08. Mai 2018 - Frankfurt am Main / Batschkapp (Ausverkauft)

30. Mai 2018 - Mannheim / Maimarktgelände

16. Juni 2018 - Wolfhagen / Kulturzelt Wolfhagen

20. Juni 2018 - Tuttlingen / Ruine Honberg Karten gibt es wie immer bei den bekannten Kartendealern im Netz und der Realität. Achtet darauf nur bei seriosen Anbietern zu kaufen, in der letzten Zeit hört man immer wieder von falschen Karten oder immens hohen Gebühren.