Summerjam Festival 2018 33 Jahre Music and Vibes beim Summerjam Festival Köln (rf) Enjoy Music and Vibes, unter diesem Motto findet dieses Jahr das 33. Summerjam Festival in Köln am Fühlinger See, unter Fans auch gerne Cologne Bay genannt, statt. Musikalisch setzt das Summerjam dabei wieder auf eine möglichst große Vielfalt.



Enjoy Music and Vibes - 33rd Summerjam Festival Foto: Summerjam Festival

Die einen freut dieser Fact, die anderen eher nicht. Neben vielen Acts aus der Welt des Reggae und Dancehall sind auch wieder eine ganze Menge Künstler artverwandter Genres wie z.B. dem Hip-Hop am Start. Das Verhältnis zwischen Reggae und nicht-Reggae Acts hält sich in diesem Jahr dabei fast die Waage. Das Lineup was hier auf die Beine gestellt wurde ist ohne Frage richtig gut ist und hält eigentlich für jeden etwas bereit ohne dabei zu überfordern.



Headliner sind in diesem Jahr neben Ziggy Marley und lokal Held Gentleman auch Marteria, Chronixx, Ty Dolla $ign und der französische Exportschlager in Sachen Afro-Trap MHD und da sollte doch für jeden Geschmack was dabei sein. Auch sonst hat das Lineup einiges zu bieten. Mit SOJA, Alkaline, Konshens, Tarrus Riley, Inner Circle, Christopher Martin, Jesse Royal und Richie Stephens & Ska Nation stehen aus Reggae Sicht schon einige Hochkaräter auf dem Zettel, und das waren noch nicht einmal alle. Mit RIN, Bausa und Trettmann, der dieses Jahr erneut und nach #DIY auch zu Recht gebucht wurde, werden gerade unter den Hip-Hop Acts aktuelle Hypes bedient. Ebenfalls mit dabei sind unter anderen auch Milky Cahnce, Dendemann, Chefket, Romano und Afrob. In der Dancehall Arena steht alles wieder ganz im Zeichen des Reggae und natürlich Dancehall. Den Freitag bestreiten mit den lokals von Pow Pow und den Jugglerz alte Bekannte. Für den gepflegten Abriss am Samstag sorgen dann unter anderem Warriorsound und Talawah Sound. Alles in allem doch ein ziemlich fettes Lineup.







Wer jetzt mit einem Kurzurlaub an der Cologne Bay liebäugelt und noch kein Ticket hat bekommt dies über den Summerjam Shop und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Das 3 Tages-Festivalticket inkl. Camping bekommt Ihr im Vorverkauf aktuell für 120 Euro + 8 Euro VVK-Gebühr.



