Treffen der Irish-Folk-Punk-Giganten Dropkick Murphys und Flogging Molly zusammen auf Tour Dortmund (m2w) All unsere feuchten Träume sind gerade wahr geworden. Dass wir das nochmal erleben dürfen. Die Dropkick Murphys gehen auf Tour und wen nehmen sie mit? Flogging Molly! Die Dropkick Murphys stehen in der ersten Zeile, aber wenn die beiden besten Irish-Folk-Punk-Bands auf Tour gehen stellt sich uns die Frage, wer wirklich Headliner ist.



Die Dropkick Murphys waren Anfang des Jahres in Deutschland. Nächstes Jahr kommen sie zusammen mit Flogging Molly für zwei Konzerte. Foto: Marcel Linke

Die Frage, wer Headliner ist, können wir im folgenden wohl leider nicht beantworten. Was wir aber wissen: Die wohl größten zwei Bands des Genres Irish-Folk-Punk gehen zusammen auf Tour. Bislang oft gewünscht und leider noch nicht realisiert.



Die Meldung kam heute und wäre sie nicht über den offiziellen Weg der Dropkick Murphys-Facebook-Seite, sowie wenig später über die offiziellen Kanäle per Pressemeldung an uns weiter geleitet worden: Wir hätten das für Fake News gehalten und ins Reich der Fantasie eines großen Fans abgetan. Aber nein, zweimal kneifen lassen, nochmal genau hinschauen. Das ist real was hier passiert.



Wenn die Dropkick Murphys spielen kann man sich auf lauten, schnellen, punkigen Irish Folk einstellen. Nicht nur auf CDs gepresst wirkt das so gut, dass ihre Songs bereits Filme oder Serien untermalt haben, wie "Shipping Up To Boston" zum Beispiel in bereits mehreren Simpsonsfolgen.

Gerade ihre energiegeladenen Live-Shows machen die Dropkick Murphys einzigartig. Zu sehen auf ihrer 2010er-Live-DVD "Live on Lansdowne", aber vor allem auf ihren zahlreichen Konzerten und Festivalshows. Zu Recht ist auch Bruce Springsteen ein großer Verehrer der Band und stand in ihrer Heimatstadt Boston sogar mit den Dropkick Murphys auf der Bühne.

Zusammen mit Fat Mike von NOFX ist Springsteen auf ihrem Album aus dem Jahr 2011 "Going Out in Style" vertreten.

Obwohl nicht ganz so bekannte Gastmusiker auf dem aktuellen Album "Signed and Sealed in Blood" vertreten sind, so ist doch die Songauswahl mit Liedern, wie "The Boys Are Back In Town" oder "Rose Tattoo" so gewählt, dass sie direkt hängen bleibt und einem nicht mehr aus dem Kopf geht.



Vor einem Jahr haben wir dann geschrieben: "Mit Flogging Molly hat das Vainstream-Team von Kingstar eine der beiden Irish Folk Punk-Institutionen der Welt nach Münster geholt. Die andere wären die Dropkick Murphys.". Dieses Jahr haben wir geschrieben: "Mit den Dropkick Murphys hat das Vainstream-Team von Kingstar eine der beiden Irish Folk Punk-Institutionen der Welt nach Münster geholt. Die andere wären Flogging Molly, die letztes Jahr beim Vainstream waren."

Nun können wir für nächstes Jahr schreiben, dass die beiden großartigsten Irish-Folk-Punk-Institutionen zusammen auf Tour gehen. Hinter den Dropkick Murphys müssen sich Flogging Molly mit Hits, wie "Drunken Lullabies" und "Every Dog Has It's Day" definitiv nicht verstecken. Das geht einfach ab. Im Gegensatz zu den Dropkick Murphys ist das ganze bei Flogging Molly etwas weniger laut, etwas weniger punkig. Dafür kommt der Irish Folk nochmal etwas mehr durch und das, obwohl Flogging Molly sich anders als die Dropkick Murphys eher weniger an den Irish Traditionals orientieren.



Die Frage des persönlichen Geschmacksheadliners lässt sich wohl nicht abschließend klären. Abgerundet wird unser Traum-Line-Up jedoch durch Glen Matlock.



Das sind im folgenden die Tourdaten und so kommt ihr an Tickets:

03.02.2018, Mannheim, Maimarkthalle

04.02.2018, Dortmund, Westfalenhalle



Tickets gibt es ab Montag, den 09. Oktober 2017 um 10 Uhr auf eventim.de .