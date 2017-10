Taglist: Allgemein

RIN im RLS Endlich Feuilleton-Rap in Bielefeld Bielefeld (as) Gut aussehen, gut konsumieren und dann noch etwas Mukke machen. RIN zeigt mit seinem Debüt EROS wie lässig Sprechgesang 2017 sein kann. Auf der dazugehörigen Tournee wird dies auch im Bielefelder Ringlokschuppen präsentiert.



Wenn Deutschrap das Anabol mal eben zur Seite legt, kann das sehr merkwürdige Blüten treiben. Chillige Instrumentals und absurd-lustige Adlips, Kush und Fashion: Ein Erfolgsmodell für die Wasted German Youth. LGoony und Yung Hurn sind nunmal irgendwie berühmt geworden und dieses "Cloud Rap" ist ein gängiger Begriff. Ob RIN da nun genau rein passt, ist eigentlich auch egal. EROS ist ein abwechslungsreiches Album geworden und die Feuilleton-Spalten sind gefüllt mit "Bianco"-Verweisen und lobenden Worten. Hat Hip Hop die Straße gewechselt und ist plötzlich auch in der Bürgerlichkeit anschlussfähig? Das können wir alle gemeinsam herausfinden, wenn RIN seine Songs im Ringlokschuppen live spielt.



Ein wenig Offenheit sollten wir aber mitbringen, denn um es mit RINs Worten zu sagen: "Scheiß auf deinen Oldschool, wir sind frisch!"



Wann: Sonntag, 08. Oktober 2017, 19:00 Uhr

Wo: Ringlokschuppen, Bielefeld

Tickets: ab 24,50 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen



Alle Termine:

Do 28.09.2017 Berlin (Festsaal Kreuzberg)

Fr 29.09.2017 Berlin (Festsaal Kreuzberg)

Sa 30.09.2017 Dresden (Puschkin Club)

So 01.10.2017 Leipzig (Täubchenthal)

Do 05.10.2017 Dortmund (FZW)

Fr 06.10.2017 Köln (E-Werk)

Sa 07.10.2017 Münster (Skaters Palace)

So 08.10.2017 Bielefeld (Ringlokschuppen)

Do 12.10.2017 Hamburg (Uebel&Gefährlich)

Fr 13.10.2017 Kiel (Pumpe)

Sa 14.10.2017 Rostock (Mau Club)

So 15.10.2017 Hannover (Musikzentrum)

Do 19.10.2017 Karlsruhe (Substage)

Fr 20.10.2017 Zürich (Exil)

Sa 21.10.2017 Saarbrücken (Garage)

So 22.10.2017 Wiesbaden (Schlachthof)

Fr 03.11.2017 Stuttgart (Im Wizemann)