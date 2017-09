Taglist: Allgemein

Album

Tour



Bands

Seven



Locations

Deutschland







Datum: 07.07.2017 Datum: 07.07.2017

Die Soulstimme aus der Schweiz Seven - neues Album 4Colors und Tour im Sommer und Herbst Deutschland (sd) Den meisten wird der Schweizer Ausnahmesänger durch seine Teilnahme bei Sing meinen Song ein Begriff sein, SEVEN Blickt jedoch schon auf eine vierzehnjährige Kariere und 9 erfolgreiche Alben zurück.



SEVEN mit Band - Mit dem neuen Album 4Colors geht der Schweizer im Spätsommer und Herbst auf Deutschlandtour. Foto: Peter Rauch

Album Nummer 10 wird am 07.07.2017 erscheinen. Wenn das Datum alleine nicht schon Glück für die Veröffentlichung bringt, dann die Unterstützung die er von allerlei Seiten der Deutschen Musikszene bekommt. So sind auf 4Colors unteranderem Features von Thomas D. Von den Fantastischen Vier, mit denen SEVEN auch eine Teil ihrer Tour im letzten Jahr bestritten hat, und auch Kool Savas und Nico Suave haben ihren Teil zum Album beigesteuert. "4COLORS beinhaltet vier verschiedene Farben - vier Genres und vier komplett eigene Stimmungen. Mit viel Leidenschaft komponierte und produzierte Seven sein zehntes Werk während 127 Tagen in unterschiedlichen Studios mit einem herausragenden Team in London, Los Angeles und der Schweiz. Heraus kamen vier in sich geschlossene musikalische Welten, welche die Zuhörer auf eine Reise durch das Musikuniversum des Soulsängers mitnehmen. Die Welt BLUE ist schmerzhaft, einsam und erinnert an nordische Landschaften, die mit elektronischen Klängen untermalt sind. Die Welt YELLOW zelebriert die Lebensfreude und die Hoffnung mit warmem Soul. Die Welt RED widmet sich der Liebe und Leidenschaft, gehüllt in classy R’n’B. Die Welt PURPLE ist eine eindeutige Hommage an Ihre Purple Highness und Funk in seiner ganzen Pracht. Der rote Faden, welcher die vier Farwelten zusammenhält, sind vier orchestrale Stücke. Aufgenommen wurden diese mit dem Arts Symphonic Orchestra London in den Angel Studios in England. Die vier Stücke übernehmen die Funktion des Bühnenbildners, welcher jede der vier Welten akribisch vorbereitet und die Szenerie für die jeweiligen Geschichten festlegt." "4COLORS ist mit Abstand das aufwändigste Album, das ich je produziert habe. Mein Team und ich erschufen vier eigene Alben, dazu kommen die Orchesterstücke, welche nochmals eine ganz eigene Produktion darstellen. Jede Farbwelt wurde individuell gemischt, eingesungen, designt und produziert. Somit funktionieren sie als eigenständige Alben. Es war eine Reise, die ich unbedingt machen wollte und musste. Das Resultat ist mein ganz eigener Musikfilm." – SEVEN Wer den Schweizer und sein neues Album Live erleben will, hat in diesem Sommer und im Herbst genügend Gelegenheiten, denn er hat einige Open-Air und Hallentermine geplant. Festivals und Open-Air Konzerte: 02.09.2017 7. Rock Nacht Bad Essen / Bad Essens

07.09.2017 Bühne unter Sternen (mit Flo Mega) / Niedeggen

08.09.2017 Kultur im Zelt / Braunschweig 4Colors Tour 2017: 06.11.2017 Im Wizemann / Stuttgart

07.11.2017 Centralstation / Darmstadt

08.11.2017 Jovel / Münster

09.11.2017 Capitol / Hannover

10.11.2017 E-Werk / Köln

12.11.2017 Hirsch / Nürnberg

13.11.2017 Muffathalle / München

14.11.2017 Colos Saal / Aschaffenburg

15.11.2017 Astra / Berlin

16.11.2017 Modernes / Bremen

18.11.2017 Max / Kiel

19.11.2017 Mehr Theater / Hamburg

20.11.2017 F-Haus / Jena

21.11.2017 Zäpfle Club / Freiburg Karten gibt es bei den jeweiligen Veranstaltern und den bekannten Vorverkaufsstellen im Netz und der Realität.