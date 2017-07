In zwei Wochen Die Parklichter holen Philipp Poisel nach Bad Oeynhausen Bad Oeynhausen (ml) In zwei Wochen ist es wieder so weit. Die Parklichter in Bad Oeynhausen finden wieder statt. In gewohnt alter Aufteilung: Konzert am Freitag, Feuerwerk am Samstag und Familientag am Sonntag. Mit dabei sind dieses Jahr Philipp Poisel, Henning Wehland und Dellé, die den Kurpark für einen entspannten Pop-Abend vereinnahmen werden.



Philippp Poisel ist diesjähriger Headliner der Parklichter Bad Oeynhausen. Foto: Christoph Koestlin

Wir können uns noch erinnern, dass wir Philipp Poisel schon in der kleinen Halle vom Ringlokschuppen gesehen haben. Diese Zeiten sind lange vorbei. Schnell ging sein Aufstieg, gepusht durch Radio- und Fernsehsendungen und Herbert Grönemeyer. Mittlerweile füllt er in Bielefeld die Seidensticker Halle und schaffte es mit "Erkläre mir die Liebe" auf Platz 1 der Single-Charts und mit "Mein Amerika" auf Platz 1 der Album-Charts.



Henning Wehland ist besser bekannt als Sänger der H-Blockx. Nun hat er zum ersten Mal ein Solo-Album veröffentlicht und konnte für dieses Album Gastmusiker, wie Wolfang Niedecken, Samy Deluxe und Sasha gewinnen.



Solo ist auch Dellé unterwegs. Er ist besser bekannt als einer der Seeed-Frontmänner. Während Seeed eine Mischung aus Reggae, Dancehall und Pop macht konzentriert sich Dellé hauptsächlich auf Reggae.



Lotte kann mit ihrem Indiepop und deutschen Texten überzeugen. Damit klingt sie sogar etwas nach Bosse und durfte schon als Support für Johannes Oerding und Max Giesinger mit auf Tour gehen.



Folk-Einflüsse bringt die Musikerin Mine mit und kombiniert diese mit Hip-Hop, Jazz und elektronischen Elementen.



Weitere bestätigte Musiker für das Konzert sind: Alice Merton, Vona, Marcel Brell, Tristan Brusch, Neufundland, Lasse Matthiessen, Phela und Kompass.



Wann: Freitag, 04. August 2017, 16:30 Uhr

Wo: Kurpark, Bad Oeynhausen

Tickets: ab 37 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen

Alle Infos unter: http://www.parklichter.com/