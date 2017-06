Auf einmaliger Reunion-Tour Fury in the Slaughterhouse kommen ins Gerry Weber Stadion Halle (Westf.) (m2w) Fury in the Slaughterhouse sind derzeit auf einer einmaligen Reunion-Tour. Nach zwei hoch umjubelten und schnell ausverkauften Konzerten in der TUI Arena Hannover, ihrer Heimat, kommen sie im Sommer nun auch im Gerry Weber Stadion Halle vorbei.



2008 lösten sich Fury in the Slaughterhouse auf. 2011 kamen die Hannoveraner für einen Song nochmal zusammen um nach einem Spiel des Hannover 96 zu musizieren. 2013 gab es dann ein großes Konzert von Fury in the Slaughterhouse auf dem Expo-Plaza der Messe Hannover.



Im März trat die Band an drei Abenden in der TUI Arena auf. Mit "30 (it's not easy)" spielten sie dabei sogar einen neuen Song. Der überragende Vorverkauf hat die Band dann dazu bewogen noch ein paar Konzerte anzuhängen, von denen sie jedoch sagen, dass es einmalige Konzerte bleiben werden.



Am 21. Juli besuchen sie dabei auch das Gerry Weber Stadion im westfälischen Halle.



1986 wurde die Band im Dezember gegründet und ist damit aktuell 30 Jahre alt. Entgegen der damaligen Neuen Deutschen Welle entschieden sich die Hannoveraner dazu alle Songs komplett in Englisch zu texten.

Entstanden sind dabei extrem tolle und eingängige Rockhits und -balladen, wie "Radio Orchid", "Won't Forget These Days" oder dem wohl bekanntesten "Time To Wonder".



Live sind die Songs von Fury in the Slaughterhouse eine Wucht. So konnten sie sich nicht zuletzt als Live-Band einen Namen machen und schafften es auch in Hannover ihre Fans wieder in ihren Bann zu reißen.



In etwas über einem Monat macht die Band nun einen Tourstopp in der Region. Wir empfehlen hinzugehen. Wer weiß, ob es nochmal Konzert von Fury in the Slaughterhouse geben wird.



Wann: Freitag, 21. Juli 2017, 19 Uhr

Wo: Gerry Weber Stadion, Halle (Westf.)

Tickets: ab 46,50 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen

Alle Infos zum Konzert