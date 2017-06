Fanta 4 in Köln Die Fantastischen Vier kündigen exklusiven Club Gig im Kölner E-Werk an Köln (sd) Und los! Mit der Ankündigung einer exklusiven Club Show mit Live-Audio-Download in Köln starten Die Fantastischen Vierin den Live-Sommer



Die Fantas im Club Foto: Robert Grischek (Quelle: fourartists.com)

Bevor es ab Ende Juni auf Open Air Tour geht, spielen Thomas D, And.Ypsilon, Michi Beck und Smudo am 22. Juni 2017 ein exklusives Konzert im Kölner E-Werk. Im Ticket enthalten ist zudem erstmals ein Download-Code, mit dem sich jeder Zuschauer die komplette Show anschließend als Audiodatei herunterladen kann. Es wird laut, voll und heiß und wer dabei sein will, muss wie immer schnell sein. Tickets für 59 Euro zzgl. Gebühren inklusive Download-Link sind ab 1. Juni um 18.00 Uhr bei eventim.de erhältlich. Wegen der zu erwartenden großen Nachfrage ist der Vorverkauf auf vier Karten pro Käufer begrenzt, der Wiederverkauf ist ausdrücklich verboten. Exklusive Club Show (inklusive Download-Link) 22.06.2017 Köln | E Werk VIER & JETZT OPEN AIR TOUR 24.06.2017 Würzburg l Flugplatz Giebelstadt

30.06.2017 St. Goarshausen l Loreley

08.07.2017 Kempten l Musikarena

09.07.2017 Rastatt l Residenzschloss

10.07.2017 München l Tollwood Festival - AUSVERKAUFT

21.07.2017 Tübingen l Carre Open Air - AUSVERKAUFT

22.07.2017 Salem l Schloss Salem - AUSVERKAUFT

23.07.2017 Weinheim l Waidsee

25.08.2017 Magdeburg l Domplatz

26.08.2017 Essen l Seaside Beach am Baldeney See - AUSVERKAUFT

01.09.2017 Hemer l Open Air

02.09.2017 Aachen l Kurpark Classix - AUSVERKAUFT

03.09.2017 Dresden l Junge Garde FESTIVALS / KONZERTE 10.06.2017 Hannover l Ideen Expo - freier Eintritt!

18.06.2017 Berlin l PxP Festival

23.06.2017 CH-Zürich l Rock The Ring Festival

22.09.2017 CH-Fricktal l Schupfart Festival (Quelle: Pressemeldung fourartists.com)