Paul Weller ist eine Ikone des Britpop. Der Engländer prägte mit seiner Musik den Stil vieler erfolgreicher britischen Bands, wie zum Beispiel Oasis. Während Paul Weller in England fast jeder Brite kennt, ist auf dem restlichen Festland eher szenebekannt.



Schon seit 1972 macht Paul Weller Musik. Zuerst spielte er in der Band The Jam, die sich 10 Jahre später jedoch auflöste. The Style Council war dann Paul Wellers Nachfolgeband, aber auch diese löste sich 1989 auf, sodass sich Paul Weller seit 1992 für eine sehr erfolgreiche Solokarriere entschieden hat.



Wenn wir uns nicht verzählt haben hat der Musiker seit 1992 insgesamt 24 Alben raus gebracht. Neben Studio-Alben, Best-Of-Kompilationen und Live-Alben ist hier alles mit dabei. Mit seinem bekanntesten Album "Stanley Road" hat er in Groß-Britannien abgeräumt und vierfaches Platin bekommen.



Musikalisch legt sich Paul Weller allerdings nur bedingt auf Britpop fest. Geprägt sind seine Songs von unterschiedlichen Stilen. Mal geht es rockiger zu, mal poppiger und mal hält der Blues Einzug, wie auf Paul Wellers aktuellem Album, mit dem er nun auf Tour ist.



Im Bielefelder Ringlokschuppen ist der Musiker mittlerweile ein gern gesehener Gast und so wird er auch am Sonntag, dem 04. Juni, wieder hier stoppen.

Begleitet wird Paul Weller dabei von den Pictures, die sich zum Teil aus Mitgliedern der Band Union Youth rekrutiert. Nach Konzerten mit den Beatsteaks und Die Ärzte hätte das eigentlich eine großartige Band werden können. 2006 lösten sie sich auf und die Mitglieder rutschten in einen Drogensumpf ab.



