Watt en Schlick Fest 2017 Musik satt am Watt - Rockcity Dangast lädt zum musikalischen Stelldichein. Nordseebad Dangast (sd) "... das schönste Festival aller (Ge)Zeiten ..." - In diesem jahr unter anderen mit Joy Denalane, Jamie Lidell, Moop Mama, Megaloh, Maeckes, Studio Braun, Ace Tee & Kwam.e, Die Höchste Eisenbahn und und und ...



WATT EN SCHLICK FEST 2017 - 21. bis 23. Juli 2017 Foto: Sven A. Droste

Das Watt En Schlick Fest ist in diesem jahr etwas früher drann als in den vergangenen Jahren. Denn im kleinen schnuckeligen Dangast ist echt was los, wenn es um Kultur geht. Zum angestammten Festivalwochenende hat sich so ein Geisterschiff von irgend so einem fliegenden Holländer angekündigt und den Liegeplatz blockiert. Diese Holländer sind auch überall, da machst 'e nix. An der Qualität der Festivals ändert das jedoch nichts, denn die Veranstalter des Watt En Schlick Fest haben in bewährter Weise auf die kleinen und ungewöhnliche Größen gesetzt und damit wieder ein Line-Up jenseits aller Genreschranken gezaubert, das die Besucher genauso verzaubern wird, wie es das Festival mit seinem Charme an diesem wunderschönen und ausgefallenen Ort sowieso schon tut. Was die Tickets betrifft, ist man verkaufstechnisch schon in der 4. Verkaufswelle. Aktuell kostet die 3-Tages-Festivalkarte 75,– Euro. Verrückt ist, dass die Karten der 1. und günstigsten Verkaufswelle schon am letzten Tag des vergangenen Festivals erhältlich und auch gleich danach ausverkauft waren. Wer in diesem Jahr alles da sein wird seht Ihr hier. Und es gibt auch wieder nicht nur Musik. So werden Goldenen Zitronen Mastermind Schorsch Kamerun und Wigald Boning lesen und Film, Theater und andere Künste stehen auch auf dem Programm. Alle anderen Infos zum Wat En Schlick Fest 2017 findet Ihr auf www.wattenschlick.de. PS: Wer wissen will wie es im letzten Jahr war, schaut einfach hier -> (Bericht, Impressionen, Fotoübersicht) und vergesst Eure Gummistiefel nicht.