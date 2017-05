Konzerte in Hamburg, München und Düsseldorf

The Rolling Stones rocken Deutschland im Rahmen ihrer Europa-Tour 2017

Die wohl dienstälteste Band wird nicht altersschwach: The Rolling Stones kommen wieder auf Tour. Foto: Claude Gassian

Die deutschen Fans können sich auf eine grandiose Set-Liste voller Klassiker wie "Gimme Shelter", "Paint It Black", "Jumpin Jack Flash", "Tumbling Dice" und "Brown Sugar" freuen, aber auch auf neue Songs und einige von Konzert zu Konzert wechselnde Hits aus dem schier unerschöpflichen Repertoire der Band. Optisch erwartet die Besucher auf den „STONES – NO FILTER“-Konzerten eine brandneue Produktion, die an Superlativen kaum zu übertreffen sein wird.

Mit ihren Terminen in Europa schließt die Band praktisch nahtlos an ihre umjubelte Südamerika-Tour an, die in dem ersten Konzert der Briten in der kubanischen Hauptstadt Havanna gipfelte, das man getrost schon jetzt als legendär bezeichnen kann.

Die Band freut sich sehr auf das Wiedersehen mit ihren Fans in Europa.

Keith Richards: “Hey Guys, here we come. See you there!!!!”

Mick Jagger: “I'm so excited to be touring Europe this autumn and returning to some familiar places and some we've never done before.”

Die Freude ihrer Fans hierzulande wird nicht minder gering sein. Schließlich waren die Rolling Stones gerade in den vergangenen Monaten in aller Munde: Durch ihr aktuelles 'Blue & Lonesome'-Album, mit dem die Band zu ihren Blueswurzeln zurückgekehrt ist. Das Album, das in nur drei Tagen aufgezeichnet wurde, erklomm in fünfzehn Ländern die Spitzenposition der Charts – darunter Deutschland. Und auch "Olé Olé Olé!: A Trip Across South America“, der Dokumentarfilm über die Konzerte der Rolling Stones in Lateinamerika unter der Regie von Paul Dugdale, wurde von Kritik und Publikum gleichermaßen gefeiert. Die DVD dazu kommt am 26. Mai in den Handel.

Tickets für die Konzerte der Rolling Stones in Deutschland sind im Rahmen eines exklusiven Presales ab Freitag, den 12. Mai, um 12 Uhr über eventim.de erhältlich. Der reguläre Vorverkauf an den bekannten Vorverkaufsstellen startet am Samstag, den 13. Mai, um 10 Uhr.

Die „STONES – NO FILTER“-Tour wird von Concerts West produziert. Veranstalter der Termine in Deutschland ist die FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH in Kooperation mit DEAG Concerts.

Bundesweite Präsentatoren der deutschen Termine der „STONES – NO FILTER“-Tour 2017 sind

DAS ERSTE und BILD.

Hier sind die Termine:

09.09.2017, Hamburg, Stadtpark Festwiese

12.09.2017, München, Olympiastadion

09.10.2017, Düsseldorf, ESPRIT arena



