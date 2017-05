Taglist: Allgemein

Griechischer Ska Locomondo kommen ins Forum Bielefeld Bielefeld (ml) Von Griechenland in die Welt. Das sind Locomondo. Am kommenden Mittwoch kommt die Ska-Reggae-Combo in das Forum Bielefeld.



Bekannte griechische Bands gibt es nicht allzu viele. Spontan fallen uns keine ein, die es zu Szenebekanntheit gebracht haben. Locomondo bilden hier eine Ausnahme. 2004 erschien das erste Album der Band. 2005 reiste die Band nach Jamaika um dort ihr zweites Album aufzunehmen.

Eine größere Bekanntheit konnten Locomondo dann erlangen, als das Funkhaus Europa und Radio France ihren Song "Stin Athina" ins Programm aufnahmen.



Auch durch eine Coverversion von Udo Jürgens "Griechischer Wein" konnten sich Locomondo ihre Fanbase erweitern und die wissen auch ihre Live-Qualitäten zu schätzen, die die Ska-Truppe nicht nur in Griechenland beweisen durfte, sondern auch international schon im Vorprogramm von Bands, wie Manu Chao oder The Skatallites.



Am 10.05. spielen Locomondo nun im Forum Bielefeld.



Wann: Mittwoch, 10.05.2017, 20 Uhr

Wo: Forum, Bielefeld

Tickets: ab 20 Euro im VVK

