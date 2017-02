Ab heute in Deutschland The Stanfields und Like A Motorcycle auf Tour Hamburg (m2w) Wer auf die Dropkick Murphys und Against Me! steht wird sowohl The Stanfields als auch Like A Motorcycle genauso gut finden. Ab heute sind sie für eine Woche auf Tour quer durch Deutschland.



The Stanfields kommen zusammen mit Like A Motorcycle nach Deutschland und feiern das The Great Canadian Slugfest. Foto: FKP Scorpio

The Stanfields sind die Headliner dieser Doppeltour durch die Clubs des Landes. Mit einer Mischung aus Rock und Irish Folk schafft die Band es in die Kerben reinzuschlagen, in denen bereits andere Musikgruppen, wie Flogging Molly oder die Dropkick Murphys ausgezeichneten Erfolg hatten.



Die Kanadier waren bereits im März 2016 auf Tour in Deutschland. In ihrer Heimat wird die Band auch gefeiert und unter anderem mit AC/DC verglichen. Gerade auf ihrem aktuellen Album "Modem Operandi" zeigen sie auch, dass dieser Vergleich gerechtfertigt ist und gehen direkt mit dem Opener in Richtung Hau-Drauf-Musik.



Musikalisch können The Stanfields sowohl an der Bar in einer verrauchten Kneipe aber auch auf einem großen Festival vor tausenden Menschen funktionieren. Und so werden in Deutschland auch eher die kleineren Schuppen betourt als die großen Festivals.



Das ganze aber im Rahmen des The Great Canadian Slugfest. Begleitet wird die Band nämlich von ihren Landsfrauen von Like A Motorcycle, die 2016 mit ihrem Debütalbum "High Hopes" bereits die Aufmerksamkeit der Kanadier auf sich gezogen haben. Auch auf dem Reeperbahn Festival konnten die Kanadier mit erfrischend anders klingendem Alternative Rock das Publikum überzeugen.



Los geht die Tour heute Abend ab 21 Uhr im Hamburger Hafenklang. Und das sind die kompletten Tourtermine:

25.01., Hamburg, Hafenklang

26.01., Köln, Tsunami Club

27.01., Weinheim, Cafe Central

28.01., Schrobenhausen, Zoom

29.01., Wiesbaden, Schlachthof

30.01., München, Kranhalle

31.01., Dresden, Groovestation

01.02., Berlin, Privatclub



Veranstalter: FKP Scorpio