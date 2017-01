Kommen in den Skaters Palace Touché Amoré und Swain auf Tour Münster (m2w) Touché Amoré und Swain. Das sind zwei Bands, die im vergangenen Jahr jeweils ein Album veröffentlichten, das als eins der besten Alben des Jahres gehandelt wird.

Unterstützt werden die Bands aus Los Angeles und Utrecht auf ihrer Europatour von Angel Dust aus Dortmund.



Touché Amoré kommen auf Deutschlandtour. Foto: Kingstar Music

Mit „The Long Dark Blue“ veröffentlichte die vierköpfige Band Swain aus Utrecht das zweite Album ihrer Karriere und erzielten eine Punktlandung im Bezug auf Selbstdarstellung und Genrespezifizierung.

Texte am Rande von Verzweiflung, Hingabe und Selbstfindung. Untermalt mit Musik, die nach einer gelungenen Mischung aus Nirvana und Mantar klingt. Grungig, düster und trotzdem tanzbar. „Stage Four“ ist das mittlerweile vierte Album der 2007 gegründeten Band Touché Amoré, die das Genre Post-Hardcore von Album zu Album auf eine neue Stufe heben.

Was auf LP schon genial klingt, muss live eine absolute Wonne sein. Dass zumindest bisherige Auftritte an Perfektion grenzen liegt einerseits an der Menge, die ebendiese gespielt wurden andererseits an dem nicht zu bezweifelnden Talent der Bandmitglieder. Wer auf Post-Hardcore steht, sollte sich Ende Januar bis Anfang Februar definitiv einen der geplanten Konzerttermine freihalten.

Viele der bald stattfinden Konzerte wurden hochverlegt und sind dennoch ausverkauft.

Los geht es nächste Woche in Eindhoven (NL), Von München bis Berlin sind in Deutschland sechs Konzerte geplant, davon zwei (Hamburg und Berlin) schon restlos ausverkauft. Wann: Samstag, 21. Januar, 20 Uhr

Wo: Skaters Palace, Münster

Tickets: ab 18 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen Weitere Tourtermine 2017:

22.01., Köln, Essigfabrik (Hochverlegt!)

27.01., Hamburg, Hafenklang (Ausverkauft!)

28.01., Berlin, Musik & Frieden (Ausverkauft!)

02.02., Leipzig, Conne Island

06.02., München, Hansa 39 Veranstalter: Kingstar Music