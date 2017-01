Tradition setzt sich fort Dropkick Murphys kommen nach Hannover Hannover (ml) Die Dropkick Murphys bieten ausgezeichnete Konzerte. Nachdem sie letztes Jahr nur für ausgewählte Festivals in Deutschland waren, veröffentlichten sie letzte Woche mit "11 Short Stories of Pain & Glory" ein neues Album. und kommen in knapp einer Woche wieder zurück auf Tour. Schon fast traditionell darf dabei die Swiss Life Hall in Hannover nicht fehlen.



Die Dropkick Murphys kommen am 01. Februar nach Hannover und sind ab 21. Januar auf großer Deutschlandtour. Foto: Gregory Nolan

Wenn die Dropkick Murphys spielen kann man sich auf lauten, schnellen, punkigen Irish Folk einstellen. Nicht nur auf CDs gepresst wirkt das so gut, dass ihre Songs bereits Filme oder Serien untermalt haben, wie "Shipping Up To Boston" zum Beispiel in einer Simpsonsfolge.

Gerade ihre energiegeladenen Live-Shows machen die Dropkick Murphys einzigartig. Zu sehen auf ihrer 2010er-Live-DVD "Live on Lansdowne", aber vor allem auf ihren zahlreichen Konzerten und Festivalshows. Zu Recht ist auch Bruce Springsteen ein großer Verehrer der Band und stand in ihrer Heimatstadt Boston sogar mit den Dropkick Murphys auf der Bühne.

Zusammen mit Fat Mike von NOFX ist Springsteen auf ihrem Album aus dem Jahr 2011 "Going Out in Style" vertreten.

Obwohl nicht ganz so bekannte Gastmusiker auf dem aktuellen Album "Signed and Sealed in Blood" vertreten sind, so ist doch die Songauswahl mit Liedern, wie "The Boys Are Back In Town" oder "Rose Tattoo" so gewählt, dass sie direkt hängen bleibt und einem nicht mehr aus dem Kopf geht.



Vor einer Woche veröffentlichten die Dropkick Murphys mit "11 Short Stories of Pain & Glory" nun ein neues Album. Ganz im Stile der Dropkick Murphys dürfen auch auf diesem Album die bandtypischen Hymnen nicht fehlen. "Rebels With A Cause" ist direkt zum Mitsingen gedacht. Schunkelsongs sind auch dabei. Das Ganze eingepackt im Punkrock-Gewand. Und so findet man dann auch die härteste "You'll Never Walk Alone"-Coverversion nicht auf einem Album der Toten Hosen, sondern von nun an auf der neuesten Dropkick Murphys-Scheibe.

Das komplette Album klingt so, als ob es einfach nur dafür gemacht worden ist, die in einer Woche startende Tour zu begleiten.

Am 01. Februar tritt die 7-köpfige Band abermals in Hannover auf. Hier haben sie schon viele Gastspiele gegeben. Wann: Mittwoch, 01. Februar 2017, 20 Uhr

Wo: Swiss Life Hall, Hannover

Tickets: ab 37 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen



Alle Termine im Frühjahr 2017:

21.01., München, Zenith

23.01., Berlin, Max-Schmeling Halle

24.01., Leipzig, Haus Auensee

30.01., Hamburg, Sporthalle

01.02., Hannover, Swiss Life Hall

02.02., Lingen, Emsland Arena

03.02., Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

05.02., Offenbach, Stadthalle



Veranstalter: FKP Scorpio.