Im Herbst nochmal in Deutschland

Brian Fallon gibt einen Solo-Nachschlag

Schon im April war Brian Fallon auf Tour. Ab Ende November kommt er für ein paar Konzerte zurück nach Deutschland. Foto: Marcel Linke

Nun veröffentlichte Brian Fallon in der Solopause seiner Hauptband abermals ein neues Nebenprojekt. Und dieses Mal kann man wirklich sagen, dass einer seiner größten Einflüsse Bruce Springsteen ist, der sich noch nie davor gescheut hat, seinen Namen auf dem Frontcover zu lesen. Die neue Band von Brian Fallon heißt schlicht und einfach Brian Fallon & The Crowes. The Crowes sind in dem Fall Alex Rosamilla (The Gaslight Anthem), Ian Perkins (The Horrible Crowes) und Catherine Popper (Molly And The Zombies).

Genial, kann man sich nun denken und hat aber gleichzeitig auch Bedenken in das neue Album von Brian Fallon rein zu hören. Nutzt er seine neu gewonnene Freiheit, müssen wir uns umgewöhnen, oder bleibt alles beim Alten?

Ja, seine Freiheit hat er in diesem Fall genutzt. Die neue Scheibe ist weniger punklastig als noch The Gaslight Anthem. Es scheinen aber nun noch mehr seine Einflüsse durch sein großes Vorbild Bruce Springsteen oder auch Tom Petty raus. Die Platte ist insgesamt ein gutes Stück ruhiger geworden, schließt aber sehr gut an "Get Hurt", das bislang letzte Album von The Gaslight Anthem an.

Auch live muss man sich keine Sorge machen. Wer Brian Fallon jemals gesehen hat, ob bei The Gaslight Anthem, als auch in einem seiner Nebenprojekte, weiß, dass er alles gibt. Schon im April spielte Brian Fallon Konzerte. Erschreckenderweise hat man sich während seiner Auftritte recht schnell an die Abwesenheit von The Gaslight Anthem gewöhnt. Das liegt nicht nur an der vertrauten Stimme und der vertrauten Musik, sondern auch an dem vertrauten Verhältnis zwischen Brian Fallon und seinen Fans. Hier und da wird mit dem Publikum geplaudert. Auf Zwischenrufe wird reagiert. Brian Fallon ist einfach ein totaler Sympath mit einer gehörigen Portion Humor.



Tourdaten Brian Fallon November/Dezember 2016:

29.11., Saarbrücken, Garage

30.11., Stuttgart, LKA Longhorn

01.12., Frankfurt, Batschkapp

02.12., Dortmund, FZW (Visions Party)

03.12., Bremen, Schlachthof

04.12., Kiel, Max