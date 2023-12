Bei Aller Liebe

Muff Potter kommen mit aktuellem Album nach Osnabrück

Muff Potter bei ihrem letzten Auftritt im Osnabrücker Rosenhof. Foto: Marcel Linke

Eine Reunion war für Muff Potter eigentlich nie ein Thema. Nagel, mittlerweile Thorsten Nagelschmidt, ist Buchautor und damit zumindestens nicht unerfolgreich. Brami hat sich als Fensterputzer selbstständig gemacht.

Hinzu kamen die vielen Antworten auf Interviewfragen nach einer Reunion, die von mehreren der ehemaligen Bandmitglieder bereits ausgeschlossen worden ist. Selbst als es im Februar 2018 zu einer Live-Reunion ohne Dennis Scheider im Rahmen einer Lesung Thorsten Nagelschmidts kam, wollten sich Muff Potter nicht auf eine Reunion festlegen lassen.



Erst Ende 2018 konnte man sich zur offiziellen Reunion durchringen und kam dann im Januar und Februar auf eine restlos ausverkaufte deutschlandweite Tour.

Die Hallen waren sogar insgesamt größer als auf der Abschiedtour 2009, wenn man mal vom Konzert in Münster absieht. Auf den Festivals in diesem Jahr hatten Muff Potter sogar einige Male eine Headliner-Rolle inne.

14 Jahre ist die Auflösung nun her. Im Jovel Münster spielte die Band mit "100 Kilo" ihren letzten Song. Eine pathetische Punk-Hymne von vielen pathetischen Punk-Hymnen die Muff Potter kreiert haben. Mit der Zeit hat sich ihr Stil vom Punkrock hin zu dem entwickelt, was Muff Potter selber Angry Pop bezeichneten. Mit Musik, die etwas massentauglicher war, ging es dann bei Universal weiter, bevor die Band mit ihrem vorerst letzten Album "Gute Aussicht" wieder zurück zu ihrem Do-It-Yourself-Label Huck's Plattenkiste gewechselt ist.

Der Erfolg wollte sich für Muff Potter damals nie richtig einstellen und das trotz guter Vernetzung in der nationalen und internationalen Musikszene zu Bands, wie Hot Water Music, Die Ärzte und den Donots, dennoch waren sie immer eine Instanz in der deutschen Punkrockszene. Hinzu kam auch noch ihr politisches Engagement und die Mitwirkung Nagelschmidts in einer Antifagruppierung, welches die Band zudem auch noch sehr glaubwürdig erscheinen lässt.

Seit ihrer Reunion ist für Muff Potter sehr viel passiert. Gitarrist Dennis Scheider ist aus der Band ausgestiegen, dafür ist Felix Gebhard, bekannt von den Bands Home of the Lame und der Hansen Band eingestiegen. Mit "Bei Aller Liebe" veröffentlichten Muff Potter 2022 ihr erstes Album seit ihrer Auflösung. Mit dabei eingängige Songs, wie "Ich will nicht mehr mein Sklave sein", aber mittlerweile auch Nagel-typische poetische Lyrics. "Nottbeck City Limits" beschäftigt sich mit dem Ort an dem sie ihr Album aufgenommen haben. Am Rande von Ostwestfalen-Lippe bei Rheda-Wiedenbrück und den Eindrücken der Gegensätze dieses Ortes und dem Tönnies-Werk.



Am 23.11.2023 kommen Muff Potter nun in den Rosenhof Osnabrück. Dort spielen sie neben Songs ihres neuen Albums natürlich auch alte Songs.



Wann: Donnerstag, 23.11.2023, 20 Uhr

Wo: Rosenhof, Osnabrück

Tickets: ab 35,40 Euro bei eventim.de (Werbung)

Muff Potter | Rosenhof Osnabrück