Vom Münsterland nach OWL

Die Donots kommen nach Bielefeld

Die Donots kommen in den Lokschuppen Bielefeld. Hier spielten sie letztes Jahr ein Jahresabschlusskonzert im Rosenhof Osnabrück. Foto: Marcel Linke

Die Band aus Ibbenbüren kommt nur selten nach Bielefeld. Es lohnt sich ja fast auch nicht. Die Donots spielen alljährlich im nicht allzu weit entfernten Osnabrück ihre Jahresabschlusskonzerte und mittlerweile alle zwei Jahre in Münster ihren Grand Münster Slam, der ihre größte Einzelshow markiert.

Und dennoch bekommen Osnabrück und Münster etwas nicht, was andere Städte inklusive Bielefeld bekommen: Die normalen Tourshows. Eine Mischung aus aktuellem Album also gepaart mit den Hits und Klassikern der Band. Gerade die Jahresabschlusskonzerte stehen immer zunehmend unter einem Motto (alle deutschsprachigen Songs an dem Abend, alle englischsprachigen Songs an dem anderen Abend).



Und insgesamt kann einem das sogar ein wenig egal sein. Die Donots beweisen immer wieder, dass sie eine der besten Live-Bands des Landes sind und lassen sich für jede Show was neues einfallen. Massen-Knicklichterwerfen, welches aufgrund des Umweltschutzgedankens wieder eingestampft wird, dafür wird die Band dann von Siegfried & Joy weg gezaubert. Neu mit dabei sind übrigens die Handpuppen im Donots-Look, die einen etwas an die Muppets und die Sesamstraße erinnern. Diese werden zu "Längst noch nicht vorbei" vom aktuellen Album raus geholt.



Neben den neuen Songs von "Heut ist ein guter Tag" dürfen sich die Fans aber auch durchaus auf die Klassiker der vorherigen Alben freuen. "Dann ohne mich", "Kaputt", "Stop the Clocks", "Whatever Happened to the 80s", dem Cover "We're Not Gonna Take It" und natürlich dem Abschluss "So Long".



Die Donots sind einfach eine Institution in der deutschen Punkrock-Szene. So entstanden schon Zusammenarbeiten mit Frank Turner, Rise Against oder Anti Flag. Dabei beweisen sie, dass sie immer am Boden bleiben. Es wird die Nähe zum Publikum gesucht. Das kann einerseits durch zahlreiche Crowdsurf-Einlagen von Ingo geschehen, die er sogar schon auf einem Fahrrad über dem Publikum vollführt haben soll, aber auch durch mitten im Publikum gespielte Unplugged-Songs. Die Donots pflegen zu ihrem Publikum das Kumpel-Image. Und nun geben sie also wieder ein seltenes Bielefeld-Konzert.



Als Support werden sie dabei von den Kölnern Adam Angst begleitet.



Wir freuen uns schon darauf.



Wann: Mittwoch, 06.12.2023, 20 Uhr

Wo: Lokschuppen, Bielefeld

Tickets: ab 46,90 Euro bei Merchcowboy

