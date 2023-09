Feiertagskonzert

Element of Crime kommen nach Bielefeld

Element of Crime bei ihrem letzten Auftritt im Lokschuppen Bielefeld. Foto: Marcel Linke

Im Jahr 1985 gründeten sich Element of Crime, die ihren Bandnamen nach dem Titel eines Lars von Trier-Filmes ausgesucht haben. In ihren Anfangsjahren setzte die Band dabei auf englischsprachige Alben. Hiermit wollte sich ein Erfolg jedoch nicht wirklich einstellen.

Erst als sich Element of Crime dazu entschieden haben deutschsprachige Musik zu machen kamen Anfang der 90er Jahre die Fans und die Musiker um Sven Regener (Autor von "Herr Lehmann") wurden zu einer der einflussreichsten deutschsprachigen Bands.

Es ist nicht nur die Musik von Element of Crime, die diese Band so einzigartig macht. In ihren Songs erzählt das Quartett Geschichten, die aus dem Leben gegriffen sind mit einer Lyrik, die nach ihnen noch viele andere erfolgreiche Bands beeinflusste, wie Tomte oder Tocotronic.

So haben Element of Crime in der Vergangenheit schon über Delmenhorst, Landschaftsgärtner im Neurosengarten und Szenen auf dem Kinderspielplatz gesungen.

Vor fast einem halben Jahr ist "Morgens um vier" erschienen. Dieses wird die Band in einer Woche im Lokschuppen vorstellen. Und wie der Titel schon prophezeit eignet sich dieses Album sogar wunderbar für eine durchzechte Nacht mit dem Titelsong als letztes Lied zum Ausklang der Nacht in den Morgen.

In Bielefeld spielten Element of Crime in ihrer Karriere schon oft. Häufig sogar im Lokschuppen. Es sind intime Konzerte, die die Band gibt. Das merkt man auch daran, dass die Band in ihrer Heimat Berlin lieber fünf kleine Konzerte spielt, als nur eines in den größeren Hallen. Mal davon abgesehen, dass ein Teil des Publikums vielleicht auf mehreren der fünf Konzerte in Berlin sein wird, könnte man aber auch die wesentlich unpersönlicheren Hallen gut füllen.

Wer sich selber noch von Element of Crime überzeugen möchte hat in Bielefeld am Tag der deutschen Einheit die Gelegenheit dafür.



Auch das Vorprogramm ist mit Steiner und Madlaina hochkarätig besetzt. Das junge Züricher Duo hat gerade erst den Soundtrack zu "Sophia, der Tod & Ich", dem Regiedebüt von Charly Hübner nach dem gleichnamigen Roman von Thees Uhlmann, geschrieben.



Wann: Dienstag, 03.10.2023, 20 Uhr

Wo: Lokschuppen, Bielefeld