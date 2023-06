Ein Traum wird wahr

Casper spielt 2024 in der Schüco Arena

Casper bei seiner bislang größten Headline-Show in Bielefeld auf dem Campus Festival 2017. Foto: Marcel Linke

Man weiß, dass Casper in der Schüco Arena schon immer mal ein Konzert geben wollte. Er ist der wohl prominenteste Fan des DSC Arminia Bielefeld für den es gerade fußballerisch schlecht läuft, der mit Casper aber einen sehr treuen Anhänger hat.Und Casper selber ist auch ein treuer Bielefelder. Sein Zurück Zuhause-Festival ist eine jährliche Tradition im Lokschuppen. Letzten Donnerstag stand er als Überraschungsgast bei Montez auf der Bühne beim Campus Festival Bielefeld. Auch die Tickets zu seinem Open Air verkaufte der Rapper noch selbst. Pünktlich zum Vorverkaufsstart konnte man diese nämlich letzten Freitag nicht nur im Internet sondern auch im Plan B bei ihm persönlich erwerben. Das ist Einsatz!Die Location wird dem Ticketverkauf angepasst, wobei man natürlich auch in Bielefeld nicht beliebig in die Größe gehen kann. Das ursprüngliche Open-Air-Gelände wäre zumindestens in kürzester Zeit ausverkauft gewesen. Wir können nur raten, ob das Konzert bislang für den Ravensberger Park geplant war. Auf alle Fälle gibt es ab Dienstag, den 20.06.2023 die zweite Rutsche Tickets. Dieses Mal für definitiv für die Schüco Arena. Und wenn diese ausverkauft ist, dann ist das Konzert wohl ausverkauft.Auch live ist Casper eine Wucht. In Scheeßel durfte er am letzten Wochenende das Hurricane Festival headlinen. Dabei ist auch viel Pyrotechnik in die Luft geflogen. Ein Vorgeschmack auf sein erstes Stadionkonzert?Mit "Alles war schön und nichts tat weh" ist Caspers letztes Album zwar erst ein Jahr her, mit "emma" hat Casper allerdings schon die erste Single zu einem neuen Album veröffentlicht. Dieses wird dann am 24. November veröffentlicht, sodass bis zum Konzert am 15.06.2024 in der Schüco Arena genügend Zeit ist, um sich in das neue Werk einzuhören.Wann: Samstag, 15.06.2024Wo: Schüco Arena, BielefeldTickets: ab 65,90 Euro auf krasserstoff.com (VVK-Start für die letzte Runde Tickets: Dienstag, 20.06.2024 um 18 Uhr)