Gute Laune, ungerecht verteilt

Kettcar mit neuem Album auf Tour in Bielefeld

Mit "Gute Laune, ungerecht verteilt" sind Kettcar ab April auf Tour. Foto: Marcel Linke

Eigentlich waren Kettcar ja schon immer eine meinungsstarke Band, die kein Blatt vor den Mund genommen haben. Richtig sichtbar wird das auf "Ich vs. Wir", jedoch schafft die Band es mit "Gute Laune, ungerecht verteilt" hier nochmal eine Schippe draufzulegen. Das neue Album beschreibt recht gut den Zustand, in dem sich Deutschland oder auch die Welt gerade befindet. Der Titel spricht eines der Hauptthemen des Albums an: Verteilung.



Da sind einerseits "Doug & Florence", eine Anspielung auf Doug Heffernan und Florence Nightingale, die in Mehrzahl ("Pflegerinnen und Paketboten") dazu aufgerufen werden sich zu vereinigen und die Welt zu übernehmen. Und ja, es ist an der Zeit auf die prekäre Situation derjenigen aufmerksam zu machen, die das Rückgrat der modernen Gesellschaft abbilden. Klatschen reicht nicht aus. Auch "Blaue Lagune, 21:45 Uhr" beschreibt die Utopie in der die ärmsten der Armen plötzlich ihren Glücksgriff haben während sich "Einkaufen in Zeiten des Krieges" mit den Preissteigerungen der letzten Jahre und die Auswirkung derer auf eben diejenigen auseinander setzt, die ohnehin schon wenig hatten: "Und nicht alle in Hamburg wollen zum König der Löwen. Und es ist alles schon gesagt, aber noch nicht von jedem." - Manche müssen in Hamburg auch einfach das Leben meistern.



Es ist gut, wenn eine Band wie Kettcar Themen wie Verteilungsgerechtigkeit thematisiert. Diese stehen auf der guten Seite. Denn klar ist, es gibt für diese Themen keine einfachen Lösungen und Parteien, die vermeintlich solche einfachen Lösungen bieten, sind nicht die Lösung sondern das Verderben. Auch mit solchen Themen beschäftigt sich "Gute Laune, ungerecht verteilt". Und angesichts aktueller Ereignisse im deutschen Politikgeschehen ist "München" ein Song, in dem es um Alltagsrassismus geht, wichtiger denn je. So wichtig, dass Kettcar sich hier sogar Hilfe von Fjørts Chris Hell geholt haben.



Tatsächlich liegt die Meinungsstärke der Band übrigens darin zwar vor allem zwischen den Zeilen klar zu machen, wie ihre Meinung ist. Diese zwingen sie aber dem geneigten Hörer nicht auf, der sich immer noch ein eigenes Urteil bilden muss. Das trifft vor allen Dingen auf den Song "Kanye in Bayreuth" zu. In dem Lied geht es um die Trennung oder auch Nichttrennung zwischen Werk und Autor. Im Endeffekt stellt diese für die Band ein höchst subjektives Thema dar. Auch wenn der Mob Werke bestimmter Autoren gerne komplett verbieten würde, sieht die Band das differenzierter. Es ist eine individuelle Entscheidung, die nur jeder für sich selbst treffen kann, ob Kanye West, Morrissey oder Michael Jackson noch okay sind. Selbst in Israel wurde, eher aber als Ausrutscher, Richard Wagner gespielt. Und so lässt sich dann auch der Titel des Songs erklären.



Zum Abschluss gibt es mit "Ein Brief meines 20-jährigen Ichs (Jedes Ideal ist ein Richter)" noch sehr persönliche anklagende Fragen der jüngeren Version von Marcus Wiebusch an den jetzigen Marcus Wiebusch.



Kettcar werden am kommenden Freitag wieder ein sehr gutes Album veröffentlichen. Und wieder ist es bei mir so, dass ich, um mit dem Album warm zu werden mehrere Anläufe gebraucht habe, es dann aber nicht mehr ausschalten will. Irgendwie schaffen es Kettcar immer wieder, zumindestens bei mir, dass die Werke nicht von Anfang an zünden, aber mit nochmaligem Hören umso besser werden. Es liegt vermutlich auch am Tiefgang der Texte. Um diese zu durchdringen, um die Aussagen zu verstehen, sollte man voll dabei sein. Und so ist "Gute Laune, ungerecht verteilt" zwar überhaupt keine leichte Kost, aber textlich und lyrisch vielleicht sogar das beste Kettcar-Album.



Live bringen Kettcar das ab April auf die Bühne. Unter anderem im Lokschuppen Bielefeld:

Wann: Donnerstag, 25.04., 20 Uhr

Wo: Bielefeld, Lokschuppen

Tickets: ab 47,10 Euro im Grand Hotel van Cleef Shop



Weitere Tourtermine (davon einige schon ausverkauft):

05.04., Helgoland, Nordseehalle

11.04., Saarbrücken, Garage

12.04., Wiesbaden, Schlachthof

13.04., Oberhausen, Turbinenhalle 2

14.04., Bremen, Pier 2

16.04., Hannover, Capitol

17.04., Leipzig, Haus Auensee

18.04., München, Tonhalle

19.04., Köln, Palladium

20.04., Berlin, Columbiahalle

21.04., A - Wien, Arena

23.04., Erlangen, E-Werk

24.04., Stuttgart, Im Wizemann

26.04., Dresden, Schlachthof

27.04., Hamburg, Sporthalle



Sommerkonzerte:

22.06., Duisburg, Traumzeitfestival

13.07., Georgsmarienhütte, Waldbühne Kloster Oesede

18.07., Marburg, Schlossparkbühne

25.07., Wien, Arena

26.07., Augsburg, Sommer am Kiez

27.07., Karlsruhe, Zeltival

28.07., CH-Thun - Am Schluß Festival (Eintritt frei)

29.07., A-Graz, Kasematten

31.07., Freiburg, ZMF

01.08., Friedrichshafen, Kulturufer

02.08., Würzburg, Hafensommer

03.08., Reutlingen, Hafensounds

04.08., Mainz, KUZ Open Air

10.08., Braunschweig, Wolters Garten

11.08., Lüneburg, Kultursommer

12.08., Bayreuth, Seebühne

14.08., Jena, Kulturarena

15.08., Bad Zwischenahn, Park der Gärten

16.08., Würselen, Burg Wilhelmstein

17.08., Taarstedt, Angeliter Open Air

01.09., Schwerin, Schloss



Homepage von Kettcar



Tickets zur Tour gibt es beim Grand Hotel van Cleef: https://www.ghvc-shop.de/kettcar-live-2024_4277/

Tickets zu den drei Konzerten im Sommer gibt es auch beim Grand Hotel van Cleef, nur woanders auf der Seite: https://www.ghvc-shop.de/sommer24